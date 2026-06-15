بهگزارش خبرنگار میراث آریا، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با همکاری کانونهای فرهنگی هنری مساجد خوزستان پانزدهمین سوگواره ملی دلنوشته های عاشورا را به میزبانی شهرستان لالی در گستره ملی برگزار میکند.
این سوگواره در سه بخش اصلی شامل عاشورا و قیام اباعبدالله حسین(ع)، شهادت قائد ملت و بیعت با رهبری در همه سبکهای ادبی برگزار میشود.
در هر بخش نویسنده یا شاعر میتواند حداکثر سه اثر خود را به دبیرخانه ارسال کند.
در گاهشمار سوگواره مهلت ارسال آثار در هر بخش تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شده است و آیین پایانی ۱۹ مردادماه در شهرستان لالی برگزار میشود.
طبق شرایط اعلام شده در فراخوان آثار ارسال شده به سوگواره عودت داده نخواهد شد و حضور نفرات برتر و برگزیدگان در سوگواره الزامی است.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را به نشانی delneveshte.ashura@gmail.com و یا از طریق فضای مجازی ایتا یا روبیکا به شماره ۰۹۰۱۴۵۲۱۹۲۳ به دبیرخانه سوگواره ارسال کنند.
دبیرخانه سوگواره واقع در خوزستان، شهرستان لالی، خیابان شهید جمالپور، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره تماسهای ۰۶۱۴۳۲۹۵۸۸۰ و ۰۹۰۱۴۵۲۱۹۲۳ آماده پاسخگویی و ارائه اطلاعات بیشتر به علاقهمندان است.
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