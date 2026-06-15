بهگزارش خبرنگار میراث آریا، علی حداد امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: این نمایشگاه به منظور معرفی ظرفیتها و توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی شهرستان و با هدف حمایت از هنرهای سنتی و کسبوکارهای خانگی در سالن شجاعت بهبهان افتتاح شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر صنایعدستی و هنرهای سنتی در این شهرستان خاطرنشان کرد: بهبهان از جایگاه ویژهای در حوزه هنرهای سنتی برخوردار است بهطوری که هماکنون نزدیک به ۳۰۰ صنعتگر دارای مجوز فعالیت و ۱۵ کارگاه صنایعدستی فعال در سطح شهرستان مشغول تولید و عرضه آثار فاخر هستند و این امر نشاندهنده پتانسیل بالای اشتغالزایی و اقتصاد هنر در منطقه است.
او همچنین از تعامل و همکاری سازنده شهرداری و اداره آموزش و پرورش بهبهان در برپایی این نمایشگاه قدردانی کرد و گفت: همافزایی دستگاههای اجرایی در اجرای برنامههای فرهنگی نقش بسزایی در ارتقای سطح کیفی برنامههای هفته صنایعدستی دارد و امیدواریم این همکاریها مسیر را برای حضور فعالتر هنرمندان بهبهانی در بازارهای ملی و جهانی هموارتر کند.
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