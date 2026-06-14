به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا یوسفی امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این تابلوی ارزشمند که با تکنیک رنگ‌روغن در سال ۱۴۰۵ خلق شده، روایتی حماسی از شاهنامه فردوسی را با سبک متمایز نقاشی قهوه‌خانه‌ای به تصویر می‌کشد و جلوه‌ای باشکوه از هنر اصیل ایرانی را پیش چشم علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی فردوسی ادامه داد: استاد محمدرضا حمیدی، نقاش برجسته اهل فریمان (متولد ۱۳۳۸)، که استعداد هنری‌اش در سال ۱۳۵۰ توسط برادرش، استاد محمد حمیدی شکوفا شد، سال‌هاست که زندگی هنری خود را وقف بازنمایی قصه‌های شاهنامه کرده است. او که پیش از ورود به وادی نقاشی قهوه‌خانه‌ای، آشنایی چندانی با داستان‌های حماسی نداشت، اکنون به یکی از استادان بنام این حوزه تبدیل شده و آثارش در موزه‌های معتبری همچون موزه فردوسی توس جایگاه ویژه‌ای دارد.

یوسفی تصریح کرد: این هنرمند پرکار که سابقه درخشان حضور در ۱۶ نمایشگاه فردی و گروهی و تألیف کتاب‌هایی چون «سوته‌دلان» و «از قهوه‌خانه تا نیاوران» را در کارنامه دارد، با خلق این اثر هفت‌متری، بار دیگر ارادت خود را به میراث حکیم ابوالقاسم فردوسی اثبات کرد. رونمایی از این اثر در آستانه هفته صنایع‌دستی، فرصتی مغتنم برای پاسداشت پیوند ناگسستنی میان هنر نقاشی و ادبیات حماسی ایران است که همواره در کانون توجه بازدیدکنندگان آرامگاه فردوسی قرار دارد.

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