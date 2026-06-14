به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کاظم کامیاب امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: تور بازدید و آموزش سنگ‌شناسی با محوریت آشنایی هنرجویان دوره تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی با انواع سنگ‌های قیمتی، سنگ‌های عقیق و ذخایر طبیعی منطقه در تپه‌های غربی این شهرستان برگزار شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رشتخوار ادامه داد: هنرجویان در این برنامه از نزدیک با انواع سنگ‌های عقیق و ویژگی‌های منحصر به فرد آن در تپه‌های رشتخوار آشنا شدند و دانش تئوری خود را با تجربیات میدانی تکمیل کردند.

کامیاب تصریح کرد: با توجه به حضور مسئولان ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بر اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی در حمایت از صنایع‌دستی تاکید شد و مدیران حاضر در این رویداد، بر نقش حیاتی صنایع‌دستی در احیای هویت فرهنگی و ایجاد اشتغال پایدار تاکید کردند.

او با تأکید بر اینکه برگزاری چنین دوره‌های آموزشی و بازدیدهای تخصصی، گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، افزایش مهارت هنرمندان و در نهایت معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی شهرستان رشتخوار در حوزه صنایع‌دستی است، افزود: امید است با ادامه این روند، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر هنر تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در این منطقه باشیم و شاهد معرفی هرچه بیشتر این آثار به بازارهای ملی و بین‌المللی باشیم.

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