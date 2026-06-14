میزبانی از خبرنگاران در آرامگاه فردوسی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا یوسفی گفت: بیش از ۲۰ نفر از خبرنگاران رسانه‌های مختلف که بعد از جلسه هیئت دولت، در حیاط هیئت دولت به پوشش خبری می‌پردازند در سفر به مشهد مقدس از مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی بازدید کردند.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی ادامه داد: در این بازدید با اجرای برنامه‌های نقالی و شاهنامه‌خوانی از خبرنگاران میزبانی شد.

هم‌چنین خبرنگاران در نشست خبری استاندار خراسان رضوی که در محوطه مجموعه فردوسی برگزار شد، حضور یافتند و غلامحسین مظفری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.







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