به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود باعقیده امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: دیوار نوشته‌های مدرسه غیاثیه خرگرد، اثر علی مشهدی رفیع، زهره خضری و انیس دوریشی در ۳۵۴ صفحه نوشته و در سال توسط انتشارات دکتر محمود افشار چاپ شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خواف افزود: از جمله نکات مهم این کتاب می‌توان به بخش‌بندی فضاهای معماری مدرسه اشاره کرد، چرا که با توجه به کاربری هر یک از بخش‌های مدرسه غیاثیه و میزان رفت و آمد انسان در آن با گونه‌های متفاوتی از دیوار نوشته روبه‌رو هستیم.

او یاد آور شد: در این مراسم که همزمان با بزرگداشت حافظ ابرو تاریخ نگار و جغرافی دان معروف ایرانی در دوره تیموری برگزار شد، پیام انیس درویشی سرپرست طرح مطالعه و پایش مدرسه غیاثیه قرائت شد.

مدرسه غیائیه خرگرد یکی از مهم ترین بناهای دوره تیموری است که دارای یک صحن مربع شکل با چهار ایوان مسقف است که به وسیله ساختارهای طاقی به هم متصل شده و بنایی دو طبقه را پدید آورده است، این بنا از زیباترین بناهای شرق خراسان رضوی نیز به شمار می‌رود.

مدرسه غیائیه خرگرد در سال ۸۴۸ به دستور غیاث الدین پیر احمد خوافی وزیر سلطان شاهرخ تیموری و یکی از هنرمندان معمار آن زمان، یعنی استاد قوام الدین و غیاث الدین شیرازی بنا شده است که یکی از شاهکارهای مدارس قدیمی ایران به شمار می‌رود. این 2 هنرمند معمار ساخت مسجد گوهرشاد مشهد و مدرسه الغ بیک سمرقند نیز بوده‌اند.

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