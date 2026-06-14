به گزارش خبرنگار میراثآریا، امینالله اعظمی امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ افزود: در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ هنرمند در حوزه فرتبافی در سطح مناطق روستایی و شهری تایباد فعالیت میکنند که تولیدات خود را به وسیله فضای مجازی و واسطهها در بازارهای داخلی و کشورهای اروپایی، روسیه و حاشیه خلیج فارس به فروش میرسانند.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تایباد با بیان اینکه معمولاً بانوان روستانشین به فرتبافی اشتغال دارند، ادامه داد: این هنر دستی نسل به نسل در بین مردم منتقل شده که از پارچههای آن، حوله دست و صورت، شالهای مردانه و زنانه، حوله استحمام، چادر شب، تنپوش، ملحفه و رومیزی تولید میکنند.
او تصریح کرد: در یک سال اخیر ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات به ۹ نفر از فعالان صنایع دستی در این شهرستان مرزی پرداخت شده است که بیشتر آنها تولیدکنندگان حوزه فرتبافی را شامل میشود.
اعظمی گفت: برنامه احیا و توسعه هنر فرتبافی در تایباد در سال ۱۳۹۷ کلید خورد که با همکاری یک نفر از فعالان صنایع دستی و جهاد دانشگاهی در قالب طرح پشتیبان مشاغل خانگی، نخستین واحدهای خانگی در روستای پشته این شهرستان فعال شدند و با حمایتهای میراث فرهنگی و دیگر دستگاههای اجرایی به تدریج گسترش یافت.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تایباد افزود: امروزه با استفاده از دستگاههای جدید فرتبافی و تغییر شیوههای سنتی، سرعت عمل و کیفیت دستبافتهها افزایش پیدا کرده که باعث بهرهوری در تولید صنایع دستی و درآمدزایی بیشتر شده است.
او خاطرنشان کرد: یکی از مصوبات سفر معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم به این شهرستان، تخصیص منابع تسهیلاتی برای خرید ۵ هزار دستگاه جدید فرتبافی بود که فعالان صنایع دستی منتظر اجرا و تحقق این مصوبه هستند.
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