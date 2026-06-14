به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز ندایی عصر شنبه ۲۳ خردادماه در جریان بازدید از مجموعه تاریخی و علمی ربع رشیدی تبریز، با اشاره به اهمیت این اثر در تاریخ علم و تمدن ایران بیان کرد: ربع رشیدی از شاخص‌ترین یادگارهای علمی و فرهنگی کشور به شمار می‌رود و هر اقدامی در این مجموعه باید با نگاه کارشناسی، برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با ارزش‌های تاریخی آن انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی ساماندهی وضعیت موجود مجموعه در اولویت قرار دارد، گفت: بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز، تعیین تکلیف عرصه با تملک‌ها، حفاظت از بخش‌های شناسایی‌شده و فراهم کردن شرایط مناسب برای تداوم مرمت و احیا، از موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود تا زمینه برای اقدامات بعدی فراهم شود.

او ادامه داد: نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی سال‌های اخیر نشان داده است که ربع رشیدی همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای مطالعه و شناسایی دارد. به همین دلیل وزارت میراث‌فرهنگی حمایت از برنامه‌های پژوهشی و مرمتی این مجموعه را در دستور کار قرار داده و برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش اقدام خواهد کرد.

ندایی در پایان گفت: ربع رشیدی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی تبریز و آذربایجان‌ شرقی‌ است و حفظ، مطالعه و معرفی آن می‌تواند در شناخت بهتر جایگاه علمی و فرهنگی این منطقه نقش مؤثری داشته باشد. بر همین اساس، تلاش خواهیم کرد با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و مجموعه‌های تخصصی همچون دانشگاه‌ها، روند ساماندهی، حفاظت و پژوهش در این اثر تاریخی با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود.

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