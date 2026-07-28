۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۳

فرماندار اسکو:

آینده کندوان با رویکردهای یک‌جانبه حل نمی‌شود/ رسیدن به فهم مشترک میان اهالی، میراث‌فرهنگی و بنیاد مسکن ضروری است/ توسعه روستا باید هم‌زمان با صیانت از شأن جهانی آن پیش برود

آینده کندوان با رویکردهای یک‌جانبه حل نمی‌شود/ رسیدن به فهم مشترک میان اهالی، میراث‌فرهنگی و بنیاد مسکن ضروری است/ توسعه روستا باید هم‌زمان با صیانت از شأن جهانی آن پیش برود

فرماندار شهرستان اسکو در جلسه شورای راهبردی کندوان با تأکید بر اینکه مدیریت آینده این روستای جهانی نیازمند توافقی مبتنی بر منافع ملی و واقعیت‌های میدانی است، گفت: حل هم‌زمان مطالبات اهالی، الزامات میراث‌فرهنگی و نیازهای بنیاد مسکن تنها در سایه یک فهم مشترک ممکن می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدباقر آقایی امروز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای راهبردی کندوان با اشاره به پیچیدگی‌های مدیریتی این روستا بیان کرد: مسئله سرریز جمعیتی کندوان را نمی‌توان با یک مدل تک‌بعدی پیش برد، چراکه هم نیازهای بنیاد مسکن مطرح است، هم خواسته‌های اهالی و هم الزامات میراث‌فرهنگی، بنابراین مسیر درست، رسیدن به یک فهم مشترک بر پایه منافع ملی است.

فرماندار اسکو با بیان اینکه مقاومت بخشی از اهالی در برابر جایگزینی و تغییر، ریشه در اولویت داشتن معیشت و سکونت آنان دارد، افزود: اگر قرار است تصمیمی برای کندوان گرفته شود، باید از ابتدا به این واقعیت توجه کرد که اولویت اصلی، حفظ پویایی زندگی در روستا و خواست ساکنان است و هیچ برنامه‌ای از بدو تدوین نباید این اصل را نادیده بگیرد.

او تصریح کرد: باید توجه کرد که نمی‌توان کندوان را در برابر تحولات آینده رها کرد. باید برای نسل جدید و خانواده‌های تازه نیز فرصت سکونت و ماندگاری تعریف شود تا کندوان از درون فرسوده نشود و در عین حفظ هویت تاریخی، مسیر تداوم حیات اجتماعی خود را نیز از دست نداده و مسئله سرریز جمعیتی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز حل و فصل شود.

آقایی با اشاره به طرح لایه‌بندی سکونت در کندوان تصریح کرد: آنچه در این زمینه اهمیت دارد، این است که تا حد امکان ویژگی‌های سکونت روستایی حفظ شود و در عین حال، هر لایه از  طرح جایگیزینی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بتواند بخشی از مسائل مربوط به جمعیت، اسکان و ساخت‌وسازهای غیرمجاز را سامان دهد.

فرماندار اسکو خاطرنشان کرد: دغدغه میراث‌فرهنگی درباره حجم ساخت‌وسازهای غیرمجاز، دغدغه‌ای جدی و قابل فهم است و در همین چارچوب باید برای کنترل جمعیت و جلوگیری از ادامه این روند، از هم‌اکنون برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. تعریف جای مناسب برای سکونت و ارائه الگوی درست، می‌تواند هم مانع گسترش تخلفات شود و هم به مدیریت بهتر آینده روستا کمک کند.

او در پایان تأکید کرد: عنوان جهانی کندوان باید در شأن و منزلت این روستا حفظ شود و هر تصمیمی که در این مسیر گرفته می‌شود، ناگزیر باید میان حفظ اصالت تاریخی، تأمین نیازهای مردم و صیانت از آینده روستا توازن ایجاد کند.

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کد خبر 1405050600493
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

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