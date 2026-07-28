به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدباقر آقایی امروز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای راهبردی کندوان با اشاره به پیچیدگی‌های مدیریتی این روستا بیان کرد: مسئله سرریز جمعیتی کندوان را نمی‌توان با یک مدل تک‌بعدی پیش برد، چراکه هم نیازهای بنیاد مسکن مطرح است، هم خواسته‌های اهالی و هم الزامات میراث‌فرهنگی، بنابراین مسیر درست، رسیدن به یک فهم مشترک بر پایه منافع ملی است.

فرماندار اسکو با بیان اینکه مقاومت بخشی از اهالی در برابر جایگزینی و تغییر، ریشه در اولویت داشتن معیشت و سکونت آنان دارد، افزود: اگر قرار است تصمیمی برای کندوان گرفته شود، باید از ابتدا به این واقعیت توجه کرد که اولویت اصلی، حفظ پویایی زندگی در روستا و خواست ساکنان است و هیچ برنامه‌ای از بدو تدوین نباید این اصل را نادیده بگیرد.

او تصریح کرد: باید توجه کرد که نمی‌توان کندوان را در برابر تحولات آینده رها کرد. باید برای نسل جدید و خانواده‌های تازه نیز فرصت سکونت و ماندگاری تعریف شود تا کندوان از درون فرسوده نشود و در عین حفظ هویت تاریخی، مسیر تداوم حیات اجتماعی خود را نیز از دست نداده و مسئله سرریز جمعیتی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز حل و فصل شود.

آقایی با اشاره به طرح لایه‌بندی سکونت در کندوان تصریح کرد: آنچه در این زمینه اهمیت دارد، این است که تا حد امکان ویژگی‌های سکونت روستایی حفظ شود و در عین حال، هر لایه از طرح جایگیزینی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بتواند بخشی از مسائل مربوط به جمعیت، اسکان و ساخت‌وسازهای غیرمجاز را سامان دهد.

فرماندار اسکو خاطرنشان کرد: دغدغه میراث‌فرهنگی درباره حجم ساخت‌وسازهای غیرمجاز، دغدغه‌ای جدی و قابل فهم است و در همین چارچوب باید برای کنترل جمعیت و جلوگیری از ادامه این روند، از هم‌اکنون برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. تعریف جای مناسب برای سکونت و ارائه الگوی درست، می‌تواند هم مانع گسترش تخلفات شود و هم به مدیریت بهتر آینده روستا کمک کند.

او در پایان تأکید کرد: عنوان جهانی کندوان باید در شأن و منزلت این روستا حفظ شود و هر تصمیمی که در این مسیر گرفته می‌شود، ناگزیر باید میان حفظ اصالت تاریخی، تأمین نیازهای مردم و صیانت از آینده روستا توازن ایجاد کند.

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