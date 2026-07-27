به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد حمزه‌زاده امروز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ در جریان سفر به شهرستان آذرشهر و بازدید از بناها و محوطه‌های تاریخی این شهرستان‌ بیان کرد: برای مرمت و ساماندهی حمام تاریخی چارسو، اعتبارات ملی و استانی پیش‌بینی شده است و کارشناسان دفتر فنی اداره‌کل نیز مأموریت یافته‌اند پس از انجام برآوردهای تخصصی، برنامه اجرایی مرمت این بنای ارزشمند را تدوین و برای آغاز عملیات آماده کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضرورت رفع مخاطرات پیرامونی آثار تاریخی افزود: برآورد فنی اجرای دیوار حائل محدوده قرمزی‌گول نیز در دستور کار قرار گرفته است تا با اجرای اقدامات حفاظتی، از بروز آسیب‌های احتمالی به این محدوده تاریخی جلوگیری شود و شرایط برای صیانت پایدار از آن فراهم آید.

او از تداوم اقدامات ثبتی در شهرستان آذرشهر خبر داد و تصریح کرد: پرونده ثبت ملی سرای کشمش‌چی و بنای تاریخی آلگین در معاونت میراث‌فرهنگی استان در حال طی مراحل کارشناسی و اداری است و همزمان، موضوع حفاظت و ساماندهی حمام تاریخی ارمنستان آذرشهر نیز در چارچوب برنامه‌های تخصصی اداره‌کل دنبال می‌شود.

حمزه‌زاده، تعیین وضعیت حقوقی بناهای تاریخی را از پیش‌نیازهای مدیریت پایدار میراث‌فرهنگی دانست و گفت: احصای اسناد مالکیت آثار تاریخی آذرشهر با جدیت در دستور کار قرار دارد و تحقق این هدف، مستلزم همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی گفت: حفاظت از میراث‌فرهنگی همزمان با اجرای عملیات مرمتی نیازمند مدیریت حقوقی، تأمین منابع مالی، مستندسازی و ایجاد دو قلوهای دیجیتال از هر اثر، ثبت آثار و هماهنگی میان نهادهای مسئول، اجزای مکمل یک نظام حفاظتی کارآمد است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی این رویکرد را به‌صورت هم‌زمان در برنامه‌های خود دنبال می‌کند.

او در پایان تأکید کرد: حفاظت از میراث ارزشمند آذرشهر، با اتکا به مطالعات تخصصی، تأمین اعتبارات، پیگیری پرونده‌های ثبتی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، با جدیت ادامه خواهد یافت تا زمینه حفظ و احیای ظرفیت‌های تاریخی این شهرستان برای نسل‌های آینده فراهم شود.

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