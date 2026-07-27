بهگزارش خبرنگار میراث آریا، صادق ولینژاد بنابی امروز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ بیان کرد: شهرستان بناب به دلیل قرار گرفتن در یکی از محورهای ارتباطی جنوب آذربایجانشرقی، در ایام منتهی به اربعین حسینی در مسیر تردد بخشی از زائران قرار میگیرد. به همین منظور، دستگاههای اجرایی شهرستان با اجرای بازدیدهای مشترک از مراکز اقامتی، رستورانهای بینراهی و واحدهای خدماتی، روند ارائه خدمات به زائران و مسافران را مورد ارزیابی و پایش قرار دادند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بناب ادامه داد: این بازدیدهای نظارتی با مشارکت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، شبکه بهداشت، اداره دامپزشکی و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بناب انجام شد و وضعیت مراکز اقامتی، رستورانهای بینراهی و واحدهای خدماتی از جنبههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.
او افزود: در جریان این بازدیدها، رعایت اصول بهداشتی، کیفیت خدمات، نحوه نگهداری مواد غذایی، شرایط بهداشتی آشپزخانهها و آمادگی واحدها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین و مسافران عبوری بررسی و تذکرات لازم نیز به بهرهبرداران ارائه شد.
ولینژند بنابی با تأکید بر نقش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت خدمات گفت: ارائه خدمات شایسته به زائران، نیازمند نظارت مستمر و همکاری بینبخشی است و این بازدیدهای مشترک تا پایان ایام سفرهای اربعین ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بناب خاطرنشان کرد: بناب به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران، همهساله میزبان شمار قابل توجهی از مسافران است و تلاش میکنیم با پایش مستمر مراکز خدماتی، شرایطی مناسب برای ارائه خدمات مطلوب و در شأن زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود.
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