بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث کریمی، امروز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیسیون فنی گردشگری آذربایجانشرقی بیان کرد: پروندههای مطرحشده در این نشست شامل درخواستهای نقلوانتقال سهام شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری، تقاضای مرخصی شرکتها، اعتراض به آرای صادرشده از سوی کمیته بدوی، شکایات و درخواستهای ارائهشده از سوی فعالان این حوزه بود که پس از بررسی کارشناسی، تصمیمات لازم درباره آنها اتخاذ شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی ادامه داد: بررسی این پروندهها با هدف تطبیق درخواستهای مطرحشده با ضوابط و مقررات حوزه گردشگری انجام میشود و کمیسیون فنی گردشگری تلاش دارد موضوعات مرتبط با فعالیت شرکتها را با دقت کارشناسی و در چارچوب مقررات موجود بررسی کند.
او تصریح کرد: کمیسیون فنی گردشگری یکی از مراجع تخصصی برای رسیدگی به مسائل مرتبط با دفاتر خدمات مسافرتی و شرکتهای گردشگری است و بررسی دقیق درخواستها، اعتراضات و موضوعات اجرایی این حوزه، نقش مهمی در ساماندهی فعالیتها و ایجاد رویه منسجم در فرآیندهای نظارتی دارد.
کریمی خاطرنشان کرد: استمرار رسیدگی کارشناسی به پروندههای مرتبط با فعالان گردشگری، ضمن تسهیل فرآیندهای اجرایی برای بخش خصوصی، به ارتقای کیفیت خدمات و تقویت هماهنگی میان مجموعههای فعال در صنعت گردشگری استان کمک میکند.
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