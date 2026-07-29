به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهنام رحیم‌زاده، امروز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی بررسی ثبت مراغه به‌عنوان شهر ملی صنایع‌دستی بیان کرد: در راستای بررسی پرونده ثبت مراغه به‌عنوان «شهر ملی فرش»، نشستی تخصصی با حضور مسئول دبیرخانه «تبریز، شهر جهانی فرش دستباف»، رئیس اداره فرش اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، مسئولان مرتبط و رؤسای اتاق اصناف و اتحادیه‌های فرش دست‌باف شهرستان مراغه در محل معاونت صنایع‌دستی استان برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: مراغه به‌واسطه پیشینه قابل توجه در تولید فرش دست‌باف، حضور هنرمندان و فعالان این حوزه و ظرفیت‌های موجود در زنجیره تولید، از قابلیت‌های لازم برای ورود به فرآیند ارزیابی شهرهای ملی فرش برخوردار است که بررسی و تکمیل پرونده آن در دستور کار معاونت صنایع‌دستی استان قرار گرفته است.

او تصریح کرد: در این نشست، راهکارهای اجرایی برای تشکیل پرونده، گردآوری مستندات، احصای ظرفیت‌های تخصصی، تکمیل شاخص‌های مورد نیاز و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تشکل‌های صنفی مورد بررسی قرار گرفت تا پرونده مراغه با استناد به معیارهای ارزیابی، برای طرح در شورای ثبت شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی آماده شود.

رحیم‌زاده خاطرنشان کرد: ثبت ملی مراغه در حوزه فرش دستباف، علاوه بر صیانت از هویت و پیشینه این هنر اصیل، می‌تواند جایگاه فرش مراغه را در عرصه ملی بیش از پیش تثبیت کرده و بستر مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، توسعه بازار و حمایت از فعالان این حوزه فراهم آورد.

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