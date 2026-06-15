به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا دباغ عبداللهی گفت: مرمت و احیای تمامی بناهای تاریخی ثبت‌ شده در فهرست آثار ملی هر ساله برنامه‌ریزی و در دستور کار قرار می‌گیرد، اما اجرای این برنامه‌ها مستلزم تأمین اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: بناهای تاریخی که در اختیار نهادها، دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصولتی قرار دارند، بر اساس قانون حمایت از مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی باید با تأمین منابع مالی از سوی همان دستگاه‌ها و تحت نظارت میراث فرهنگی مرمت شوند.

او با تاکید بر نقش بخش خصوصی در صیانت از میراث فرهنگی استان تاکید کرد: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند با تأمین منابع مالی و زیر نظر کارشناسان میراث فرهنگی نسبت به مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی اقدام کنند و این رویکرد در سال‌های اخیر نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

دباغ عبداللهی با اشاره به وضعیت حمام‌های تاریخی استان ادامه داد: حمام تاریخی پیرزرگر از طریق صندوق احیای بناهای تاریخی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده و هم‌اکنون در حال مرمت است؛ حمام تاریخی اوچدکان نیز در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و عملیات مرمت آن ادامه دارد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اردبیل ادامه داد: حمام تاریخی ابراهیم‌آباد در حال حاضر توسط بخش خصوصی بهره‌برداری می‌شود؛ همچنین حمام تاریخی شیخ به عنوان موزه صنایع دستی، حمام تاریخی آقانقی به عنوان موزه مردم‌شناسی و حمام تاریخی نصر خلخال به عنوان موزه خلخال مورد استفاده قرار گرفته‌اند و به‌زودی عملیات بازپیرایی حمام نصر نیز آغاز خواهد شد.

او از برنامه‌ریزی برای احیای دیگر حمام‌های تاریخی استان خبر داد و گفت: در خصوص حمام ملاهادی در حال امضای تفاهم‌نامه با مالکان برای آغاز عملیات مرمت هستیم و تلاش می‌کنیم برای حمام منصوریه نیز با مالک به تفاهم برسیم.

دباغ عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: حمام تاریخی یعقوبیه نیز توسط مالک در حال مرمت است و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در حد امکان از طریق اختصاص کمک‌های مالی، در تلاش است زمینه تکمیل عملیات مرمت و افتتاح این بنای ارزشمند را فراهم آورد.

انتهای پیام/