ابراهیم امامی ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ در حاشیه جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، گفت: رویکرد فرهنگی و اجتماعی با مشارکت تشکل‌های مردم نهاد اصلی‌ترین اولویت برنامه‌های هفته استان اردبیل در سال جاری خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت هویتی و تمدنی روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی، افزود: با دخیل کردن مردم و به ویژه تشکل‌های مردم نهاد که سابقه فعالیت فرهنگی دارند، برنامه‌های روز و هفته استان اردبیل را باید به سمت مردمی شدن ببریم.

او تاکید کرد: پوشش رسانه‌ای گسترده به ویژه از طریق رسانه ملی و کیفی‌سازی برنامه‌ها از دیگر اقداماتی است که امسال در آیین گرامیداشت هفته استان اردبیل مد نظر قرار خواهد گرفت.

امامی با اشاره به نقش پشتیبانی و هماهنگ‌کننده دولت در برنامه‌های هفته استان اردبیل، ادامه داد: ستاد استانی برگزاری رویداد هفته استان اردبیل تشکیل می‌شود و محوریت برگزاری برنامه‌ها با این ستاد خواهد بود و علاوه بر مرکز استان در چند شهرستان هم برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شود.

انتهای پیام/