۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۸

رویکرد فرهنگی و اجتماعی در اولویت برنامه‌های هفته اردبیل قرار دارد/ برنامه‌ریزی برای مردمی‌سازی و پوشش رسانه‌ای گسترده

رویکرد فرهنگی و اجتماعی در اولویت برنامه‌های هفته اردبیل قرار دارد/ برنامه‌ریزی برای مردمی‌سازی و پوشش رسانه‌ای گسترده

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: رویکرد فرهنگی و اجتماعی با مشارکت تشکل‌های مردم نهاد اصلی‌ترین اولویت برنامه‌های هفته استان اردبیل در سال جاری خواهد بود.

ابراهیم امامی ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ در حاشیه جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، گفت: رویکرد فرهنگی و اجتماعی با مشارکت تشکل‌های مردم نهاد اصلی‌ترین اولویت برنامه‌های هفته استان اردبیل در سال جاری خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت هویتی و تمدنی روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی، افزود: با دخیل کردن مردم و به ویژه تشکل‌های مردم نهاد که سابقه فعالیت فرهنگی دارند، برنامه‌های روز و هفته استان اردبیل را باید به سمت مردمی شدن ببریم.

او تاکید کرد: پوشش رسانه‌ای گسترده به ویژه از طریق رسانه ملی و کیفی‌سازی برنامه‌ها از دیگر اقداماتی است که امسال در آیین گرامیداشت هفته استان اردبیل مد نظر قرار خواهد گرفت.

امامی با اشاره به نقش پشتیبانی و هماهنگ‌کننده دولت در برنامه‌های هفته استان اردبیل، ادامه داد: ستاد استانی برگزاری رویداد هفته استان اردبیل تشکیل می‌شود و محوریت برگزاری برنامه‌ها با این ستاد خواهد بود و علاوه بر مرکز استان در چند شهرستان هم برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شود.

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کد خبر 1405032502186
توحید سیف
دبیر محمد آوخ

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