به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته استان اردبیل، گفت: چهار مرداد ماه که به عنوان روز ملی بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی در تقویم رسمی کشور نامگذاری شده، فرصت مهمی برای استان اردبیل و معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: اجرای برنامه‌های گرامیداشت روز و هفته استان اردبیل در این ایام از اهمیت بالایی در معرفی و بازتعریف نقش تاریخی اردبیل و سلسله صفویه در سرنوشت کشورمان برخوردار است.

او با اشاره به اینکه باید پیش از این برنامه‌ریزی‌های لازم درمورد اجرای رویداد هفته استان انجام می‌شد، تاکید کرد: پیش از این ستاد برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی استان اردبیل تشکیل شده و لازم است که برای برگزاری گرامیداشت هفته استان اردبیل نیز این ستاد ایفای نقش کند و یا ساختاری مشخص مانند آن ایجاد شود.

جباری همچنین مشارکت تشکل‌های مردم نهاد در اجرای برنامه‌های هفته میراث‌فرهنگی را در اولویت دانست و ادامه داد: براساس هماهنگی‌های انجام شده با وزارتخانه، ویژه‌نامه‌ای به مناسبت روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی از سوی شورای فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی منتشر خواهد شد و آماده انتشار مقالات اشخاص صاحب‌نظر در این ویژه‌نامه هستیم.

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