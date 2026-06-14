به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری در این نشست با تأکید بر اهمیت جایگاه هنرمندان صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی و بومی استان، اظهار کرد: حمایت از فعالان این حوزه، توسعه آموزش‌های هدفمند و مهارتی، احیای رشته‌های صنایع‌دستی کمتر توجه شده و تقویت بازاریابی و فروش محصولات از اولویت‌های اداره‌کل است.

‌او همچنین با اشاره به ضرورت بهبود وضعیت بیمه هنرمندان صنایع‌دستی، بر پیگیری مطالبات این قشر و فراهم کردن بسترهای لازم برای بهره‌مندی هرچه بیشتر آنان از حمایت‌های قانونی تأکید کرد.

‌مدیرکل میراث فرهنگی با اشاره به اهمیت پشتیبانی مالی از هنرمندان افزود: در سال گذشته تسهیلات قابل توجهی برای حمایت از فعالان صنایع‌دستی استان پرداخت شد و برنامه‌ریزی شده است این روند در سال جاری نیز با هدف توسعه کارگاه‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ادامه یابد.

‌در این نشست، موضوعاتی از جمله ایجاد فرصت‌های جدید برای معرفی و عرضه محصولات، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز بازار و استفاده از ظرفیت پیشکسوتان برای انتقال دانش و تجربه به نسل جوان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

‌هنرمندان و پیشکسوتان حاضر نیز ضمن بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، بر لزوم تداوم چنین نشست‌هایی و همکاری نزدیک میان اداره‌کل و فعالان صنایع‌دستی برای رونق هرچه بیشتر این حوزه تأکید کردند.

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