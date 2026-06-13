به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری در مراسم گرامیداشت هفته صنایع‌دستی و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان صنایع‌دستی که امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در شهر ملی گلیم عنبران شهرستان نمین برگزار شد، اظهار کرد: امسال برنامه‌های متنوعی برای گرامیداشت هفته صنایع‌دستی در سطح استان برگزار شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به برگزاری رویداد ملی توسعه صنایع خلاق اشاره کرد.

‌مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: ایده‌ها و طرح‌های ارائه شده در این رویداد می‌تواند راهکارهای مؤثری برای حفظ، توسعه و رونق بازار صنایع‌دستی به‌ویژه در شرایط موجود فراهم کند و مسیرهای جدیدی را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های این حوزه پیش روی فعالان صنایع‌دستی قرار دهد.

‌او با اشاره به جایگاه شهر ملی صنایع‌دستی عنبران گفت: عنبران با حجم بالای تولید گلیم یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در کشور است، اما باید بررسی شود که چه میزان از این تولیدات توانسته‌اند در بازارهای ملی و بین‌المللی حضور مؤثر داشته باشند و به سهم واقعی خود از بازار دست پیدا کنند.

‌جباری ادامه داد: همزمان با هفته صنایع‌دستی، خانه خلاق عشایری در شهرستان گرمی و خانه ورنی در شهرستان اصلاندوز افتتاح شد که این اقدامات با هدف نمایش پویایی، زنده بودن و تداوم فعالیت‌های صنایع‌دستی در استان انجام شده است.

‌او مستندسازی و انجام مطالعات تخصصی را از مهم‌ترین نیازهای حوزه صنایع‌دستی برشمرد و افزود: برای معرفی و شناساندن نقوش، تاریخچه و پیشینه گلیم‌بافی استان و به‌ویژه منطقه عنبران، نیازمند پژوهش‌های علمی و مستندسازی دقیق هستیم و در این مسیر حضور فعال دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ضروری است. این موضوع در انتقال دانش و مهارت‌های بومی به نسل‌های آینده نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

‌مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به حمایت‌های انجام شده از فعالان این حوزه اظهار کرد: عملکرد اداره‌کل در جذب تسهیلات تبصره ۱۵ در سال گذشته مطلوب بوده و استان اردبیل در زمره چهار استان برتر کشور از نظر میزان تسهیلات پرداختی به حوزه صنایع‌دستی قرار دارد. در این میان، ۲۷۰ نفر از صنعتگران شهر عنبران موفق به بهره‌مندی از این تسهیلات شده‌اند.

‌او آغاز هفته صنایع‌دستی امسال را نقطه شروع یک فرایند آموزشی جدید در استان دانست و گفت: دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی در سطح استان آغاز خواهد شد تا زمینه ارتقای مهارت و توانمندسازی صنعتگران بیش از پیش فراهم شود.

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جباری همچنین از اجرای تورهای تجاری صنایع‌دستی خبر داد و افزود: این تورها با هدف ایجاد تعامل بیشتر میان صنعتگران، فروشندگان و صادرکنندگان برگزار می‌شود تا زمینه توسعه بازار و افزایش فروش محصولات صنایع‌دستی استان فراهم شود.

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او برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی صنایع‌دستی را از دیگر برنامه‌های حمایتی اداره‌کل عنوان کرد و گفت: فراهم کردن زمینه حضور صنعتگران در نمایشگاه‌های تخصصی داخل استان و سایر استان‌های کشور از جمله اقداماتی است که می‌تواند به معرفی بهتر محصولات و افزایش فرصت‌های فروش کمک کند.

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