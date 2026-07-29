آئین نکوداشت مقام علمی عبدالرحمن وهاب زاده در اردبیل

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همزمان با هفته استان اردبیل، آیین «عصر میراثفرهنگی» با محوریت تجلیل از مقام علمی عبدالرحمن وهابزاده، چهره ماندگار میراثفرهنگی، با حضور پیشکسوتان، استادان، پژوهشگران، صاحبنظران و جمعی از مسئولان استانی و ملی در خانه تاریخی صادقی اردبیل برگزار شد. در این آیین، جمعی از اساتید و صاحبنظران برجسته میراثفرهنگی کشور با مرور ابعاد مختلف فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی عبدالرحمن وهابزاده، از خدمات ارزشمند و ماندگار وی در عرصه شناخت، حفظ و معرفی میراثفرهنگی استان اردبیل و کشور تجلیل کردند.
کد خبر 1405050700577
دبیر محمد آوخ
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