۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۸

آئین نکوداشت مقام علمی عبدالرحمن وهاب زاده در اردبیل

آئین نکوداشت مقام علمی عبدالرحمن وهاب زاده در اردبیل

همزمان با هفته استان اردبیل، آیین «عصر میراث‌فرهنگی» با محوریت تجلیل از مقام علمی عبدالرحمن وهاب‌زاده، چهره ماندگار میراث‌فرهنگی، با حضور پیشکسوتان، استادان، پژوهشگران، صاحب‌نظران و جمعی از مسئولان استانی و ملی در خانه تاریخی صادقی اردبیل برگزار شد. در این آیین، جمعی از اساتید و صاحب‌نظران برجسته میراث‌فرهنگی کشور با مرور ابعاد مختلف فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی عبدالرحمن وهاب‌زاده، از خدمات ارزشمند و ماندگار وی در عرصه شناخت، حفظ و معرفی میراث‌فرهنگی استان اردبیل و کشور تجلیل کردند.

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کد خبر 1405050700577
رضا خانبابائی
دبیر محمد آوخ

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