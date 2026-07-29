نشست تخصصی گردشگری ادبی و عرفانی در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه روز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ و همزمان با هفته استان اردبیل، نشست تخصصی گردشگری ادبی و عرفانی با حضور مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، جمعی از مسئولان، پژوهشگران و فعالان حوزه گردشگری در نگارخانه خطایی مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در این نشست گفت: استان اردبیل مجموعهای از ظرفیتهای گردشگری، از جاذبههای تاریخی تا طبیعی و انسانساخت را در دل خود جای داده است و با توجه به پتانسیلهای موجود، جاذبههای ادبی و عرفانی نیز میتوانند در این استان عاملی برای جذب گردشگر باشند.
جلیل جباری افزود: هفته استان اردبیل و برگزاری نشستهای تخصصی فرصتی برای بازخوانی ظرفیتهای گردشگری ادبی و عرفانی با حضور صاحبنظران و فعالان حوزه گردشگری بود تا در ادامه بتوانیم برنامهریزی دقیقتر و بهتری روی توسعه این نوع از گردشگری داشته باشیم.
او تاکید کرد: برگزاری چنین نشستهایی و جلب توجه عمومی به ظرفیتهای گردشگری فرهنگی استان اردبیل، میتواند در تثبیت برند این نوع از گردشگری و معرفی ظرفیتها در سطح ملی موثر باشد.
این نشست با سخنرانی مصطفی فاطمی، محمدجواد حقشناس، کریم حاجیزاده، آرش نورآقایی و علیرضا تابش همراه بود و در انتهای آن ویژهنامه نیمروز به مناسبت هفته استان اردبیل رونمایی شد.
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