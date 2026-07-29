آیین گرامیداشت روز گرمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با هفته استان اردبیل و سالروز سفر رهبر شهید انقلاب به شهرستان گرمی در ۶ مرداد ماه سال ۱۳۷۹، آیین گرامیداشت روز گرمی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از اهالی گرمی برگزار شد.

فرماندار شهرستان گرمی در این آیین گفت: سالروز سفر رهبر شهید انقلاب به شهرستان گرمی یک فرصت تاریخی برای این شهرستان است و علاوه بر اینکه در زمان آن سفر برکات بسیاری برای گرمی داشت، اکنون نیز هرساله با گرامیداشت سالروز این سفر توجه‌ها به سمت گرمی جلب می‌شود.

عدالت حاجی‌پور با تقدیر از همه افرادی که در برگزاری آیین روز گرمی تلاش کردند، افزود: شهرستان گرمی ظرفیت‌های منحصر به فردی در حوزه‌های مختلف از جمله نیروی انسانی دارد و لازم است که با توجه به این ظرفیت‌ها، در راستای توسعه هرچه بیشتر شهرستان تلاش کنیم.

در ادامه برگزاری آیین گرامیداشت روز گرمی، نمایشگاه صنایع‌دستی و تولیدات خانگی در محل خانه صنایع‌دستی عشایری شهرستان گرمی به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان برگزار شد.

انتهای پیام/