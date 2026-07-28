به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عصر روز دوشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۵ و همزمان با هفته اردبیل، آیین تجلیل از مقام علمی عبدالرحمن وهاب‌زاده چهره ماندگار میراث‌فرهنگی با حضور جمعی از پیشکسوتان، صاحب‌نظران و مسئولان ملی و استانی در خانه تاریخی صادقی اردبیل برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در این آیین گفت: در دو سال اخیر تلاش کرده‌ایم تجلیل از چهره‌های ماندگار و پیشکسوتان حوزه میراث‌فرهنگی را به یک رویه ثابت در هفته اردبیل تبدیل کنیم.

جلیل جباری با اشاره به خدمات عبدالرحمن وهاب‌زاده در حوزه میراث‌فرهنگی، افزود: خدمات و آثار این چهره ماندگار میراث‌فرهنگی در استان اردبیل و در بسیاری دیگر از نقاط ایران به یادگار مانده است و همه صاحب‌نظران به این موضوع اذعان دارند.

او با تقدیر از حضور پیشکسوتان و صاحب‌نظران میراث‌فرهنگی کشور در این برنامه، تاکید کرد: تلاش می‌کنیم هرساله همزمان با هفته اردبیل و در کنار پاسداشت نقش تاریخی این استان، از نقش‌آفرینان عرصه میراث‌فرهنگی تجلیل کنیم.

در این آیین صاحب‌نظران حوزه میراث‌فرهنگی از جمله سید محمد بهشتی، سید احمد محیط طباطبایی، محمدجواد حق‌شناس، اکبر تقی‌زاده، بهروز عمرانی، کریم حاجی‌زاده، ابراهیم زارعی و مسعود علویان صدر در باب خدمات عبدالرحمن وهاب‌زاده در حوزه میراث‌فرهنگی سخنرانی کردند و در انتها با اهدای هدایایی از این چهره ماندگار میراث‌فرهنگی تجلیل به عمل آمد.

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