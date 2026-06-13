۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۲

همزمان با هفته صنایع دستی، خانه ورنی اصلاندوز فعالیت خود را آغاز کرد

همزمان با هفته صنایع دستی، خانه ورنی اصلاندوز فعالیت خود را آغاز کرد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل از آغاز به کار خانه ورنی اصلاندوز همزمان با هفته ملی صنایع دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری امروز شنبه 23 خرداد 1405، با اعلام این خبر گفت: شهرستان اصلاندوز به عنوان شهر ملی ورنی به ثبت رسیده و در سال‌های گذشته نیز دبیرخانه شهر ملی ورنی در این شهرستان مستقر شده بود، اما اقدامات انجام شده در این حوزه به اندازه ظرفیت‌ها و انتظارات موجود، ملموس و اثرگذار نبود.

او افزود: هفته صنایع دستی فرصت مناسبی شد تا با تجهیز ساختمان خانه ورنی اصلاندوز، که راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن از مطالبات مردم و مسئولان شهرستان بود، زمینه استفاده مؤثر از این مجموعه فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل ادامه داد: خانه ورنی اصلاندوز از این پس به عنوان مرکزی برای آموزش هنرجویان، معرفی ظرفیت‌های این هنر اصیل و همچنین عرضه و فروش تولیدات صنایع دستی منطقه فعالیت خواهد کرد.

او با اشاره به جایگاه ویژه اصلاندوز در حوزه صنایع دستی عشایری تصریح کرد: این شهرستان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی عشایر شاهسون شناخته می‌شود و ورنی از مهم‌ترین محصولات و دست‌بافته‌های این قشر است؛ از این رو توجه ویژه به توسعه و حمایت از این هنر-صنعت ضروری است.

او خاطرنشان کرد: ورنی اصلاندوز به دلیل تنوع نقوش، اصالت طرح‌ها و کیفیت بالای تولید، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک کالای صادراتی دارد و در صورت برنامه‌ریزی صحیح، برندسازی و توسعه بازارهای هدف، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارهای عشایری و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032301946
توحید سیف
دبیر مهدی ارجمند

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