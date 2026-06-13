همزمان با هفته صنایع دستی، خانه ورنی اصلاندوز فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری امروز شنبه 23 خرداد 1405، با اعلام این خبر گفت: شهرستان اصلاندوز به عنوان شهر ملی ورنی به ثبت رسیده و در سال‌های گذشته نیز دبیرخانه شهر ملی ورنی در این شهرستان مستقر شده بود، اما اقدامات انجام شده در این حوزه به اندازه ظرفیت‌ها و انتظارات موجود، ملموس و اثرگذار نبود.

او افزود: هفته صنایع دستی فرصت مناسبی شد تا با تجهیز ساختمان خانه ورنی اصلاندوز، که راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن از مطالبات مردم و مسئولان شهرستان بود، زمینه استفاده مؤثر از این مجموعه فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل ادامه داد: خانه ورنی اصلاندوز از این پس به عنوان مرکزی برای آموزش هنرجویان، معرفی ظرفیت‌های این هنر اصیل و همچنین عرضه و فروش تولیدات صنایع دستی منطقه فعالیت خواهد کرد.

او با اشاره به جایگاه ویژه اصلاندوز در حوزه صنایع دستی عشایری تصریح کرد: این شهرستان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی عشایر شاهسون شناخته می‌شود و ورنی از مهم‌ترین محصولات و دست‌بافته‌های این قشر است؛ از این رو توجه ویژه به توسعه و حمایت از این هنر-صنعت ضروری است.

او خاطرنشان کرد: ورنی اصلاندوز به دلیل تنوع نقوش، اصالت طرح‌ها و کیفیت بالای تولید، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک کالای صادراتی دارد و در صورت برنامه‌ریزی صحیح، برندسازی و توسعه بازارهای هدف، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارهای عشایری و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.

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