به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری در دیدار ظهر امروز ۲۳ خرداد که با مدیرکل امور زندان‌های اردبیل برگزار شد، گفت: بخشی از مشکلات جامعه با هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی قابل حل است و می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه توانمندسازی اقشار مختلف جامعه را فراهم کرد.

‌مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی در حوزه اشتغال و مهارت‌آموزی افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان آمادگی دارد بر مبنای نیازسنجی اداره‌کل زندان‌ها، در زمینه آموزش رشته‌های صنایع‌دستی، تجهیز کارگاه‌ها و تأمین مواد اولیه مورد نیاز همکاری‌های لازم را انجام دهد.

‌او ادامه داد: همچنین می‌توان از فرصت نمایشگاه‌های ملی و حتی بین‌المللی برای عرضه و معرفی محصولات تولیدی مددجویان استفاده کرد و با ارائه خدمات تخصصی در حوزه کیفی‌سازی و بازاریابی، زمینه حضور مؤثر این محصولات در بازار را فراهم آورد.

آموزش صنایع دستی می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی مؤثر باشد

‌در ادامه این دیدار، محمد جوادی مدیرکل زندان‌های استان اردبیل نیز با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی در فرآیند اصلاح و بازپروری مددجویان اظهار کرد: صنایع‌دستی می‌تواند نقش مهمی در آموزش، درآمدزایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد و زمینه بازگشت موفق افراد به جامعه را تقویت کند.

‌او افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی با مشارکت معاونت صنایع‌دستی استان می‌تواند در استانداردسازی و ارتقای کیفی محصولات تولیدی مؤثر باشد و فرصت‌های بیشتری برای اشتغال و کسب درآمد مددجویان ایجاد کند.

‌جوادی با اشاره به تجربه‌های پیشین در این زمینه خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته آموزش چند رشته محدود صنایع‌دستی در مراکز تحت پوشش زندان‌های استان نتایج مطلوبی به همراه داشته است، اما ظرفیت لازم برای افزایش تعداد رشته‌ها و توسعه دوره‌های آموزشی بیش از گذشته وجود دارد.

‌در پایان این دیدار، دو طرف بر گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه آموزش، تولید، بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی با هدف توانمندسازی مددجویان، توسعه مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال تأکید کردند.

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