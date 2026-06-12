به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری در آیین افتتاح نخستین خانه خلاق عشایری استان اردبیل در شهرستان گرمی که صبح امروز ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور نماینده مردم شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، جمعی از مسئولان شهرستانی، فعالان و هنرمندان حوزه صنایع دستی برگزار شد، اظهار کرد: هنرمندان و فعالان این حوزه با وجود تمامی کمبودها و مشکلات، تلاش می‌کنند صنایع دستی منطقه را زنده نگه داشته و به نسل‌های آینده منتقل کنند.

‌او با بیان اینکه رشته‌های مختلف صنایع دستی در شهرستان گرمی دارای سابقه‌ای طولانی هستند، افزود: به همین دلیل در دهه هفتاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی این شهرستان با هدف توسعه و ترویج صنایع دستی، آموزش رشته‌های مختلف و ایجاد مرکزی برای عرضه تولیدات هنرمندان احداث شد.

‌مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل ادامه داد: با وجود چنین ظرفیت‌های ارزشمندی، بلاتکلیف ماندن این ساختمان در سال‌های گذشته نوعی بی‌توجهی به توانمندی‌های شهرستان محسوب می‌شد. با پیگیری‌های انجام‌شده و راهنمایی‌های نماینده مردم شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی، تصمیم بر واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی و راه‌اندازی خانه خلاق عشایری گرفته شد.

‌جباری با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای این مجموعه گفت: در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و اعمال نظارت‌های تخصصی، این مرکز می‌تواند به یکی از پایگاه‌های مهم تولید، آموزش، عرضه و حتی صادرات صنایع دستی منطقه تبدیل شود.

‌او همچنین پیشنهاد ایجاد پاتوق فرهنگی در محوطه این مجموعه را مطرح کرد و افزود: برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی در طول سال می‌تواند به پویایی این مرکز کمک کند که تحقق آن نیازمند همراهی شهرداری و سایر دستگاه‌های متولی است.

‌مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل در پایان از پیگیری‌های انجام‌شده برای جلب همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی خبر داد و گفت: حضور کارشناسان و انجام مطالعات تخصصی در حوزه‌های مختلف می‌تواند زمینه توسعه هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و صنایع دستی شهرستان گرمی را فراهم کند.

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