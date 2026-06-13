۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۵

نخستین رستوران سنتی شهرستان گرمی به بهره‌برداری رسید

نخستین رستوران سنتی شهرستان گرمی به بهره‌برداری رسید

با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، نخستین رستوران سنتی شهرستان گرمی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رستوران سنتی شهرستان گرمی که روز شنبه ۲۳ خردادماه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل به بهره برداری رسید، با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای خدمات به مسافران و ایجاد فضایی متناسب با فرهنگ و معماری بومی منطقه راه‌اندازی شده است، انتظار می‌رود نقش مؤثری در افزایش ماندگاری گردشگران و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و غذایی شهرستان گرمی ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در حاشیه آیین افتتاح این پروژه با تأکید بر اهمیت توسعه تأسیسات گردشگری اظهار کرد: ایجاد و تقویت مراکز پذیرایی و اقامتی استاندارد، یکی از عوامل مهم در رونق صنعت گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف استان است.

او افزود: راه‌اندازی نخستین رستوران سنتی شهرستان گرمی علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، می‌تواند با معرفی غذاهای محلی و فرهنگ بومی منطقه، تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران فراهم کرده و به افزایش سفر به این شهرستان کمک کند.

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کد خبر 1405032301938
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

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