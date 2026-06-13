به گزارش خبرنگار میراث آریا، رستوران سنتی شهرستان گرمی که روز شنبه ۲۳ خردادماه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل به بهره برداری رسید، با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری، ارتقای خدمات به مسافران و ایجاد فضایی متناسب با فرهنگ و معماری بومی منطقه راهاندازی شده است، انتظار میرود نقش مؤثری در افزایش ماندگاری گردشگران و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و غذایی شهرستان گرمی ایفا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در حاشیه آیین افتتاح این پروژه با تأکید بر اهمیت توسعه تأسیسات گردشگری اظهار کرد: ایجاد و تقویت مراکز پذیرایی و اقامتی استاندارد، یکی از عوامل مهم در رونق صنعت گردشگری و جذب سرمایهگذاری در مناطق مختلف استان است.
او افزود: راهاندازی نخستین رستوران سنتی شهرستان گرمی علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، میتواند با معرفی غذاهای محلی و فرهنگ بومی منطقه، تجربهای متفاوت برای گردشگران فراهم کرده و به افزایش سفر به این شهرستان کمک کند.
انتهای پیام/
نظر شما