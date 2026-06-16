نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه با موضوع آثار و بناهای تاریخی آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم در مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار شد.
در این نمایشگاه، ۲۵ قطعه عکس از بناها و آثار تاریخی آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم با هدف نشان دادن جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در تعرض به میراثفرهنگی، هویت تاریخی و حافظه تمدنی ملت ایران به نمایش درآمد.
«ایستاده در غبار» در واقع روایت ایستادگی تمدنی ملت ایران در مقابل تجاوزها و تعرضها در طول تاریخ است و نشان میدهد که با وجود هدف قرار گرفتن برخی از بناهای تاریخی در جنگ چهل روزه، اما این بناها کماکان پابرجا هستند.
برگزاری این نمایشگاه در صحن اصلی مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی مورد توجه بازدیدکنندگان از این مجموعه قرار گرفت.
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