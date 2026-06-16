به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵، در آخرین روز از ماه ذیالحجه و در آستانه ماه محرم، آیین تاریخی و سنتی طشتگذاری با حضور عزاداران محله عالیقاپو در مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار شد.
جلیل جباری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در این مراسم ضمن اشاره به قدمت برگزاری مراسم مذهبی در بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی از دوره صفویه، گفت: طشتگذاری یکی از آیینهای تاریخی این مجموعه جهانی است و با توجه به اینکه در گذشته مراسم متعددی در این محل برگزار میشد تلاش میکنیم برخی از این آداب و رسوم را به مرور احیا کنیم.
برگزاری مراسم تاریخی طشتگذاری هرساله از ۲۷ ذیالحجه در شهر اردبیل شروع میشود و آیینی برای آغاز عزاداری ماه محرم است.
با توجه به قرار گرفتن مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی در محله عالی قاپو، دسته عزاداری این محله در رسمی کهن با حضور در صحن اصلی مجموعه، آیین طشتگذاری را برگزار میکند.
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