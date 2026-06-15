افتتاح هتل آیریک آغاز خیزش بزرگ گردشگری اصفهان است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی جمالینژاد صبح امروز ۲۵ خردادماه، در آیین افتتاح هتل آیریک اصفهان که با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، گفت: افتتاح این هتل آغاز یک مسیر و یک راه جدید است و نباید آن را صرفاً بهرهبرداری از یک ساختمان تلقی کرد.
استاندار اصفهان با قدردانی از سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی حاضر در این پروژه ادامه داد: امروز پایان هتلسازی در اصفهان نیست بلکه آغاز یک جریان گردشگری در استان خواهد بود و یک افق جدید برای گردشگری کشور گشوده میشود.
او با اشاره به حضور وزیر میراث فرهنگی در این مراسم افزود: حضور وزیر میراثفرهنگی تنها چند ساعت پس از امضای تفاهمنامههای مهم حوزه گردشگری، دارای پیام روشنی برای توسعه این بخش است و نشان میدهد گردشگری در مسیر جدیدی قرار گرفته است.
جمالینژاد تصریح کرد: امروز صرفاً کلید یک هتل تحویل داده نمیشود بلکه آینده اقتصادی اصفهان گشوده میشود. اصفهان برندی جهانی است و ظرفیتهای آن تنها به جاذبههای ملموس تاریخی و فرهنگی محدود نمیشود؛ این شهر یک تاریخ زنده و متعلق به همه جهانیان است.
استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه زایندهرود در هویت و حیات اجتماعی اصفهان تصریح کرد: زایندهرود فقط یک جریان آب نیست بلکه نماد زندگی، نشاط، امید، پویایی و شکوه تمدنی ایران است و احیای آن نقش مهمی در رونق گردشگری اصفهان خواهد داشت.
او با بیان اینکه اصفهان در آستانه یک خیزش بزرگ گردشگری قرار گرفته است، افزود: تمام تلاش ما این است که اصفهان از یک شهر تاریخی صرف به شهر آینده گردشگری ایران تبدیل شود و بتواند جایگاه شایسته خود را در اقتصاد ملی و بینالمللی به دست آورد.
استاندار اصفهان با اشاره به افتتاح دومین هتل استان در کمتر از یک ماه اخیر اظهار کرد: با وجود همه مشکلات و چالشها، روند توسعه زیرساختهای گردشگری در اصفهان متوقف نشده و شاهد جهش قابل توجهی در این بخش هستیم.
او افزود: هدف ما صرفاً بازگشت به شکوه گذشته نیست بلکه به دنبال ساختن آینده هستیم. همانگونه که در بازآفرینی و نوسازی شهری شعار پیشرفت در دل بازسازی را دنبال میکنیم، در حوزه گردشگری نیز توسعهای هوشمندانه، پیشرفته و آیندهنگر را مدنظر داریم.
جمالینژاد با تأکید بر نقش گردشگری در اقتصاد آینده استان گفت: در سند و نقشه اقتصادی اصفهان جایگاه ویژهای برای گردشگری تعریف شده است و بخش قابل توجهی از ظرفیتهای اقتصادی پیشبینی شده برای استان از طریق توسعه گردشگری محقق خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: اصفهان تنها متعلق به گذشته نیست بلکه یکی از امیدهای بزرگ اقتصاد آینده کشور محسوب میشود و میتواند به عنوان پایتخت رویدادهای کشور نقشآفرینی کند.
استاندار اصفهان از حمایتهای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیران این وزارتخانه، شهرداری اصفهان و سرمایهگذاران بخش خصوصی قدردانی و تاکید کرد: روشن شدن چراغ این هتل به معنای آغاز یک مسیر بزرگ در توسعه گردشگری، سرمایهگذاری و رونق اقتصادی اصفهان است.
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