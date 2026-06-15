بهگزارش خبرنگار میراثآریا، الهام آزاد ظهر امروز ۲۵ خردادماه در آیین پاسداشت هفته صنایعدستی که با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور وزیر در مناطق کمتر برخوردار استان اصفهان، گفت: شهرستان خور و بیابانک در دورترین نقطه استان و در فاصله ۴۲۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد و با وجود محرومیتهای زیرساختی، از ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی و گردشگری برخوردار است که سفر وزیر میتواند منشأ دستاوردهای ملموس برای مردم منطقه باشد.
او با اشاره به پیشینه تاریخی نائین ادامه داد: نائین با تمدنی چند هزار ساله و برخورداری از حدود یکهزار و ۲۵۳ جاذبه گردشگری، یکی از کانونهای مهم فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است، اما در سالهای گذشته با غفلتهایی در حوزه معرفی و ثبت ظرفیتهای صنایع دستی مواجه بوده است.
نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی افزود: در یکی از نمایشگاههای صنایعدستی تهران، به دلیل نداشتن آثار ثبتشده ملی یا جهانی، نائین با وجود پیشینه سههزار ساله خود امکان حضور نیافت که این موضوع نشاندهنده عمق غفلت در این حوزه بود.
او با تقدیر از پیگیریهای وزیر میراثفرهنگی، معاونان وی، استاندار اصفهان و مدیران حوزه میراثفرهنگی استان اظهار کرد: با همراهی مسئولان ملی و استانی و همکاری اتاق بازرگانی، امروز شاهد رونمایی از ثبت جهانی مالکیت فکری عبای نائین در سازمان جهانی مالکیت فکری هستیم؛ اثری با بیش از ۵۰۰ سال قدمت که بخش مهمی از هویت فرهنگی منطقه را نمایندگی میکند.
آزاد با بیان اینکه عبای نائین یکی از شاخصترین جلوههای صنایعدستی منطقه است، تصریح کرد: این اثر فاخر که سالها مغفول مانده بود، امروز به عنوان نماد هویت فرهنگی نائین نه تنها در سطح ملی بلکه در عرصه بینالمللی معرفی میشود.
او تأکید کرد: صنایعدستی زمانی میتواند به موتور محرک اقتصاد خلاق تبدیل شود که مدیران و مسئولان با نگاه جهادی و دلسوزانه، از مرحله ثبت تا حمایت از تولید و بازارسازی را به صورت منسجم دنبال کنند.
نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در پایان از تمامی مسئولان و دستاندرکاران ملی و استانی که در مسیر ثبت جهانی عبای نائین نقشآفرینی کردند قدردانی کرد و این رویداد را گامی مؤثر در احیای اصالت، هویت و ظرفیتهای مغفولمانده صنایع دستی منطقه دانست.
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