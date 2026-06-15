۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۷

استاندار اصفهان بیان کرد؛

نشانه‌های جغرافیایی، سپر هویتی برندهای صنایع‌دستی اصفهان

نشانه‌های جغرافیایی، سپر هویتی برندهای صنایع‌دستی اصفهان

استاندار اصفهان ثبت نشانه جغرافیایی برای برندهای شاخص صنایع‌دستی را عامل صیانت از اصالت تولیدات صنایع‌دستی و تقویت جایگاه جهانی اصفهان دانست.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی جمالی‌نژاد امروز ۲۵ خردادماه و در آیین پاسداشت هفته صنایع‌دستی که با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، گفت: پروژه عملیاتی کردن سند زنجیره ارزش صنایع‌دستی با پیش‌بینی اعتبارات در سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته و می‌توان این اقدام را به‌عنوان یک تجربه ارزشمند به نام اصفهان ثبت کرد.
او با اشاره به ضرورت تکمیل حلقه‌های حمایتی در این حوزه ادامه داد: راه‌اندازی صندوق اعتبارات خرد صنایع‌دستی برای تأمین سرمایه در گردش هنرمندان و حل مسائل مربوط به پرداخت‌ها و سرمایه اولیه از اولویت‌های جدی استان است و می‌تواند بخشی از دغدغه فعالان این حوزه را برطرف کند.
استاندار اصفهان ثبت نشانه‌های جغرافیایی جی آی برای برندهای شاخص صنایع‌دستی استان را اقدامی مؤثر در صیانت از هویت و اصالت تولیدات دانست و افزود: این اقدام علاوه بر حفاظت حقوقی از برندهای بومی، به تقویت جایگاه محصولات اصفهان در بازارهای ملی و بین‌المللی کمک می‌کند.
او با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین تصریح کرد: تشکیل کارگروه ویژه اتصال صنایع‌دستی به گردشگری دیجیتال و طراحی سامانه‌های رزرو و عرضه محصولات در بسترهای نوین از جمله بازی‌های مجازی و پلتفرم‌های دیجیتال می‌تواند بازارهای تازه‌ای برای هنرمندان ایجاد کند.
جمالی‌نژاد با اشاره به آسیب‌های واردشده به حوزه گردشگری در سال‌های اخیر افزود: بازگشت گردشگری به شرایط مطلوب نیازمند زمان و تلاش گسترده است و در این میان صنایع دستی می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای پایدار برای اقتصاد گردشگری عمل کند.
او همچنین به ظرفیت‌های روستایی استان اشاره کرد و گفت: در برخی روستاهای اصفهان تمام اعضای خانواده در تولید صنایع دستی فعال هستند و این ظرفیت انسانی و هنری نیازمند حمایت جدی و برنامه‌ریزی هدفمند است.
استاندار اصفهان تأسیس مرکز بین‌المللی آموزش و نوآوری صنایع دستی با همکاری سازمان جهانی گردشگری و استقرار آن در دانشگاه هنر اصفهان را از دیگر برنامه‌های پیشنهادی استان عنوان کرد و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های علمی و هنری موجود، امکان راه‌اندازی این مرکز در اصفهان فراهم است.
او اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت را یکی از مؤثرترین ابزارهای حمایت از هنرمندان دانست و افزود: تأمین تسهیلات با نرخ مناسب می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات منجر شود و قدرت رقابت صنایع دستی استان را افزایش دهد.
جمالی‌نژاد طراحی و برگزاری رویدادهای سالانه هفته اصفهان در بازارهای جهانی صنایع دستی را نیز اقدامی مهم در دیپلماسی فرهنگی توصیف کرد و گفت: تجربه برگزاری هفته‌های فرهنگی در خارج از کشور نشان داده است که این رویدادها نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری اصفهان دارند.
استاندار اصفهان در پایان از ایجاد پلتفرم‌های اختصاصی تجارت الکترونیک برای صادرات صنایع دستی با تضمین اصالت و کیفیت خبر داد و تاکید کرد: برخی مجموعه‌های بخش خصوصی در این زمینه فعال هستند و می‌توان با توسعه این بستر، امکان حضور گسترده‌تر هنرمندان در بازارهای صادراتی را فراهم کرد.

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کد خبر 1405032502321
سعید احمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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