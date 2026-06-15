بهگزارش خبرنگار میراثآریا، غلامعلی فیضالهی ظهر امروز ۲۵ خردادماه و در آیین پاسداشت هفته صنایعدستی که با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دست، مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان و جمعی از مسئولان و هنرمندان صنایعدستی اصفهان برگزار شد، با اشاره به جایگاه صنایعدستی در هویت فرهنگی ایران، گفت: صنایعدستی یکی از مهمترین جلوههای هویت فرهنگی و هنری کشور است، اما در سالهای گذشته آنگونه که باید مورد توجه و حمایت قرار نگرفته است.
او با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب در یکی از نمایشگاههای صنایعدستی در سالهای گذشته ادامه داد: ایشان در آن نمایشگاه از زیبایی و ظرافت صنایعدستی ایران شگفتزده شده بودند و تأکید داشتند که صنایعدستی باید جدی گرفته شود، برای آن سیاستگذاری شود و سرمایهگذاری در این حوزه صورت گیرد.
این هنرمند پیشکسوت صنایعدستی افزود: اگر همان زمان در حوزه صنایعدستی سیاستگذاری و برنامهریزی جدی صورت میگرفت، امروز با شرایط فعلی مواجه نبودیم و میتوانستیم جایگاه واقعی هنرهای سنتی ایران را در جهان تثبیت کنیم.
فیضالهی با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد ایران در حوزه میراثفرهنگی و صنایعدستی تصریح کرد: بسیاری از کشورها منابعی مانند نفت دارند که رقابت در آن وجود دارد، اما آثاری همچون تخت جمشید، میدان امام (ره)(نقش جهان) و دیگر میراثتاریخی ایران رقیبی در جهان ندارند و این ظرفیت میتواند پشتوانهای مهم برای معرفی هنر و صنایعدستی کشور باشد.
او با بیان اینکه هنرمندان نقش اساسی در حفظ و تداوم صنایع دستی داشتهاند، افزود: استادان و هنرمندان بسیاری در سراسر کشور عمر خود را صرف حفظ و اعتلای این هنر کردهاند و اگر تلاش این افراد نبود، بخش بزرگی از هنرهای سنتی ایران از میان میرفت.
فیضالهی ادامه داد: این پرسش مطرح است که چرا صادرات صنایعدستی در کشور با چنین دشواریهایی همراه است و چرا هنرمندانی که در نمایشگاههای خارجی شرکت میکنند، برای بازگرداندن یا ارسال آثار خود با محدودیت مواجه میشوند.
او با اشاره به آثار منفی برخی سیاستها بر صنایعدستی اظهار کرد: اجرای پیمان ارزی ضربه سنگینی به صنایعدستی وارد کرد و موجب شد بسیاری از کشورها از جمله هند و چین هنرمندان ایرانی را جذب کنند و همان آثار را در خارج از کشور تولید کنند.
این هنرمند پیشکسوت صنایعدستی همچنین با تأکید بر ضرورت تسهیل فروش آثار هنری اظهار کرد: پذیرش کارتهای اعتباری بینالمللی در کشور یکی از نیازهای جدی حوزه گردشگری و صنایعدستی است، زیرا بسیاری از گردشگران خارجی امکان استفاده از کارتهای بانکی خود در ایران را ندارند و این مسئله فروش صنایعدستی را با محدودیت مواجه کرده است.
فیضالهی با اشاره به اهمیت شناخت بازارهای هدف افزود: برای توسعه فروش صنایعدستی باید نیاز مشتریان و بازارهای هدف بهدرستی شناسایی شود، زیرا سلیقه بازار جهانی در طول زمان تغییر کرده و تولیدات نیز باید متناسب با این تغییرات طراحی و عرضه شود.
او همچنین خواستار بهرهمندی فعالان صنایعدستی از تسهیلات صندوق توسعه ملی شد و اظهار کرد: تسهیلات فعلی پاسخگوی نیاز هنرمندان نیست و برای ایجاد تحول و توسعه در این حوزه باید حمایتهای مؤثرتری در نظر گرفته شود.
این هنرمند پیشکسوت صنایع دستی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای ماده ۵ قانون حمایت از هنرمندان مصوب سال ۱۳۹۶ تأکید کرد و گفت: بر اساس این قانون، بناهای تاریخی باید برای برگزاری نمایشگاه در اختیار هنرمندان قرار گیرد، اما این موضوع هنوز بهطور کامل اجرایی نشده است.
فیضالهی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت رایزنیهای فرهنگی ایران در خارج از کشور برای معرفی صنایعدستی و حضور هنرمندان در نمایشگاههای بینالمللی تأکید کرد و افزود: فعال شدن این ظرفیت میتواند به شناخت بهتر بازارهای هدف و توسعه صادرات صنایع دستی کمک کند.
او در پایان با اشاره به ظرفیت خواهرخواندگی شهرها از جمله اصفهان با شهرهای مختلف جهان اظهار کرد: با وجود امضای تفاهمنامهها و روابط خواهرخواندگی، اقدام مؤثری برای توسعه همکاریهای فرهنگی و معرفی صنایع دستی انجام نشده و لازم است از این ظرفیتها به شکل عملی استفاده شود.
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