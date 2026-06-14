به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید روح‌الله سید العسگری امروز ۲۴ خردادماه با اشاره به برگزاری جلسه شورای فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، گفت: در این نشست مجموعه‌ای از طرح‌های مهم مرمتی و ساماندهی در بافت تاریخی شهر اصفهان موردبحث و ارزیابی کارشناسان قرار گرفت که هر یک از آن‌ها از منظر حفاظت از اصالت تاریخی و صیانت از هویت شهری، دارای اهمیت راهبردی است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره به بررسی طرح آسیب‌شناسی و مرمت اضطراری تالار تیموری در محدوده دولت‌خانه صفوی ادامه داد: این بنا به‌عنوان بخشی ارزشمند از مجموعه تاریخی دولت‌خانه صفوی، در سال‌های اخیر به‌ویژه جنگ با آسیب‌هایی مواجه شده بود که ضرورت داشت طرح آسیب‌شناسی آن تهیه و برای اقدام فوری در دستور کار قرار گیرد. این طرح در شورای فنی استان به‌صورت دقیق بررسی شد و پس از اعمال ملاحظات تخصصی، برای طی مراحل تأیید نهایی و آغاز عملیات اجرایی به سطح بالاتر ارسال می‌شود.

العسگری همچنین از بررسی طرح ساماندهی و کف‌سازی گذر شهید کلاهدوزان در محدوده میدان نقش‌جهان خبر داد و افزود: با توجه به جایگاه میدان نقش‌جهان به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین عرصه‌های میراث جهانی کشور، هرگونه مداخله درگذرهای پیرامونی آن نیازمند بررسی‌های فنی چندلایه است. طرح پیشنهادی شهرداری برای بدنه‌سازی و ساماندهی این گذر، با رویکرد تقویت خوانایی تاریخی و ارتقای کیفیت منظر شهری ارائه شد که پس از بررسی‌های کارشناسی، مورد موافقت شورای فنی قرار گرفت.

او با اشاره به تداوم سیاست احیا و تقویت بافت‌های تاریخی پیرامون میدان نقش‌جهان تصریح کرد: برنامه بدنه‌سازی و احیای بافت تاریخی خیابان‌های پشت میدان نیز در این جلسه مطرح شد. این طرح در امتداد اقدامات پیشین در محدوده‌های تاریخی شهر ازجمله گذرهای هم‌جوار بافت سلجوقی و پیرپینه‌دوزان تعریف‌شده است. پس از بررسی ابعاد فنی و تطبیق با ضوابط حفاظتی، شورا با کلیات آن موافقت کرد.

العسگری در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی طرح مرمت خانه تاریخی ستوده در محله جلفا اشاره کرد و اظهار کرد: این بنا که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده، توسط بخش خصوصی در حال مرمت است. طرح ارائه‌شده در شورای فنی استان بررسی شد و برخی ایرادات فنی و اصلاحات لازم به مالک و طراح اعلام شد تا پس از بازنگری، برای طرح در شورای فنی وزارتخانه ارسال شود.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان همچنین از بررسی طرح مرمت خانه شماره سه در محدوده دانشگاه علوم و حدیث در محله ابواسحاقیه خبر داد و گفت: این خانه تاریخی از جمله بناهای شاخصی است که در جریان جنگ رمضان آسیب‌دیده بود. با توجه به اهمیت حفاظت از آثار آسیب‌دیده، طرح مرمت آن در دستور کار قرار گرفت و در شورای فنی استان بررسی شد تا پس از طی مراحل تأیید، اقدامات اجرایی آغاز شود.

او با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ رمضان، تأکید کرد: در ماه‌های گذشته چندین جلسه کمیته کارشناسی برای بررسی وضعیت این بناها برگزارشده است. در این جلسات، طرح‌های مرمت، برآورد ریالی هزینه‌ها و فازبندی اجرایی هر یک از پروژه‌ها به‌صورت جزئی بررسی و تدوین شد. ضروری بود که جمع‌بندی این بررسی‌ها به تأیید شورای فنی استان برسد تا مبنای اقدام در سطح ملی قرار گیرد.

انتهای پیام/