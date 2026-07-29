ضرورت اجرای طرح تشویق تقاضا با رویکرد «رانش در مبدأ و کشش در مقصد» در حوزه گردشگری استان اصفهان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان روز ۶ مردادماه و در نشست کمیته همافزایی و توسعه بازار گردشگری استان اصفهان که با حضور اعضای هیئتمدیره جامعه حرفهای هتلداران و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای مؤثر و هماهنگ باهدف توسعه بازار گردشگری استان، گفت: تحقق این هدف مستلزم برنامهریزی منسجم برای ایجاد انگیزه سفر در مبدأ و همچنین فراهمسازی ظرفیتها، زیرساختها و بستههای سفر متناسب و رقابتی در مقصد است.
معاون گردشگری استان اصفهان با تأکید بر نقش محوری هتلداران و دفاتر خدمات مسافرتی در فرآیند توسعه گردشگری، ادامه داد: تعامل و هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی و تشکلهای حرفهای میتواند زمینهساز افزایش تقاضای سفر، ارتقای کیفیت خدمات و بهبود ماندگاری گردشگران در استان شود.
در پایان این نشست، بر تداوم جلسات تخصصی و پیگیری مشترک راهکارهای عملیاتی برای توسعه بازار گردشگری اصفهان و تقویت سهم استان در جذب گردشگران داخلی و خارجی تأکید شد.
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