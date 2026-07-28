بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان روز ۵ مردادماه در حاشیه برگزاری نشست شورای سیاستگذاری جشنواره فیلمهای کوتاه گردشگری در اصفهان که با حضور مدیرکل تشریفات استاندار و تمامی اعضای شورا برگزار شد با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای بینالمللی در حوزه گردشگری، گفت: برگزاری چنین رویدادهایی میتواند نقش مؤثری در تحریک تقاضای سفر، تقویت جریان ورود گردشگران و درنهایت افزایش ضریب اشغال اقامتگاههای استان ایفا کند. وی این جشنواره را فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیتهای گردشگری اصفهان در سطح ملی و بینالمللی عنوان کرد.
مسعود نیک آیین، مدیرکل تشریفات استانداری اصفهان نیز در این نشست با تأکید بر لزوم تسریع در فرآیند دریافت مجوزهای داخلی و خارجی موردنیاز برای برگزاری این رویداد، خواستار آغاز هرچه سریعتر فعالیتهای دبیرخانه جشنواره Cinetour و همچنین هماهنگی بهموقع میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط بهمنظور برگزاری منظم و اثرگذار این جشنواره بینالمللی شد.
گفتنی است دومین نشست شورای سیاستگذاری جشنواره فیلمهای کوتاه گردشگری در حالی برگزار شد که اعضای حاضر بر ضرورت انسجام بیشتر، تسریع در امور اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای بین دستگاهی برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد تأکید کردند.
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