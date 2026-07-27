بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمود مسلم زاده امروز ۵ مردادماه و در نشست هماندیشی با اقشار مختلف شهرستان سمیرم که باهدف بررسی مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خدمات عمومی و تبیین راهکارهای تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی برگزار شد، گفت: تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی، یکی از مهمترین پیشنیازهای جذب سرمایهگذاری و ایجاد رونق اقتصادی در شهرستان است.
فرماندار سمیرم با اشاره به اینکه طولانی شدن روند صدور مجوزها فرصتهای ارزشمند سرمایهگذاری را از بین میبرد، ادامه داد: دستگاههای اجرایی باید با تسریع در ارائه خدمات و تسهیل صدور مجوزها، زمینه حضور سرمایهگذاران و اجرای طرحهای توسعهای را فراهم کنند.
مسلم زاده با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند این شهرستان در حوزه گردشگری، صنایعدستی و کشاورزی، افزود: سمیرم از توانمندیهای کمنظیری در عرصه طبیعتگردی، میراثفرهنگی، تولیدات کشاورزی و هنرهای سنتی برخوردار است که با برنامهریزی هدفمند، حمایت از هنرمندان صنایعدستی، ایجاد و توسعه بازارچههای عرضه محصولات بومی و تقویت زیرساختهای گردشگری میتوان زمینه تبدیل این شهرستان به یکی از قطبهای مهم گردشگری استان اصفهان و کشور را فراهم کرد.
او توسعه گردشگری را یکی از مهمترین ظرفیتهای اشتغالآفرین شهرستان عنوان و تصریح کرد: بهرهگیری از قابلیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی سمیرم، در کنار حمایت از سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی، نقش مؤثری در رونق اقتصادی، افزایش درآمد خانوارها و ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال خواهد داشت.
فرماندار سمیرم همچنین نقش نخبگان، تشکلهای مردمی و اقشار مختلف جامعه را در فرآیند تصمیمسازی و توسعه شهرستان مهم ارزیابی کرد و گفت: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، استفاده از ظرفیت مشارکتهای اجتماعی و بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی نخبگان، زمینه رفع چالشها و تحقق توسعه پایدار را فراهم میکند.
مسلم زاده در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزههای زیرساختی ازجمله آب، برق، گاز، کشاورزی و سرمایهگذاری، بر استمرار حمایت از تولید، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، رفع موانع تولید و اجرای طرحهای توسعهای در شهرستان تأکید کرد.
در این نشست، نمایندگان اقشار مختلف شهرستان نیز دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای خود را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری، کشاورزی، آموزش، سلامت و خدمات عمومی مطرح کردند و بر استمرار برگزاری نشستهای هماندیشی بهمنظور بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، تقویت مشارکت اجتماعی و تسریع در روند توسعه شهرستان تأکید شد.
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