مرحله دوم عملیات مرمت محوطه باستانی سیلک کاشان آغاز شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز یکشنبه مردادماه با اعلام این مطلب گفت: در ادامه برنامه‌های حفاظتی و سامان‌دهی محوطه‌های تاریخی استان، عملیات اصلاح و سامان‌دهی بخش ورودی محوطه باستانی سیلک کاشان و تکمیل فنس‌کشی پیرامون این اثر شاخص تاریخی بااعتباری بالغ‌بر ۴ میلیارد ریال توسط اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: در این مرحله، مسیر منتهی از تپه جنوبی محوطه باستانی سیلک به محدوده پارکینگ و ورودی مجموعه سامان‌دهی شد تا ضمن تسهیل تردد بازدیدکنندگان، شرایط مناسب‌تری برای حفاظت از عرصه این محوطه ارزشمند و مدیریت ورود گردشگران فراهم شود.

کرم‌زاده با تأکید بر اهمیت محوطه باستانی سیلک به‌عنوان یکی از کهن‌ترین مراکز استقرار انسانی در فلات ایران، افزود: حفاظت اصولی از این محوطه ثبت ملی، نیازمند اجرای مستمر اقدامات حفاظتی، مرمتی و سامان‌دهی زیرساخت‌ها است و این اداره‌کل با برنامه‌ریزی منسجم، روند اجرای این اقدامات را دنبال می‌کند.

او تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مرحله دوم عملیات نیز به‌زودی آغاز خواهد شد که در این مرحله، مرمت بخش‌های آسیب‌دیده با اجرای کاه‌گل حفاظتی و همچنین اصلاح آبراهه‌های محوطه باهدف جلوگیری از آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: صیانت از محوطه باستانی سیلک، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستان‌شناسی کشور و نماد هویت تاریخی کاشان، از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان است و اجرای طرح‌های حفاظتی و سامان‌دهی این مجموعه با رعایت کامل ضوابط و اصول تخصصی میراث‌فرهنگی ادامه خواهد یافت.

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