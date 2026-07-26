میراث ناملموس معنوی، مزیت راهبردی اصفهان برای توسعه گردشگری مذهبی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز یکشنبه ۴ مردادماه، در نشستی با محوریت صیانت از میراث ناملموس معنوی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده گردشگری مذهبی و معنوی، حجت‌الاسلام مهدی دانشمند، استاد حوزه و دانشگاه با امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف با تأکید بر جایگاه ممتاز اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های میراث‌فرهنگی و تمدنی کشور، بر ضرورت حفاظت هدفمند از میراث ناملموس معنوی استان و بهره‌گیری از این ظرفیت ارزشمند در مسیر توسعه گردشگری مذهبی و معنوی تأکید کردند.

مهدی دانشمند در این نشست، اقدامات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در زمینهٔ توجه به میراث ناملموس معنوی را اقدامی ارزشمند و آینده‌نگر توصیف کرد و گفت: میراث معنوی، سرمایه‌ای هویت‌ساز برای جامعه اسلامی و ایرانی است که حفظ، معرفی و انتقال آن به نسل‌های آینده، نقش مهمی در تقویت فرهنگ دینی، انسجام اجتماعی و پاسداشت هویت تاریخی کشور دارد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به پیشینه غنی اصفهان در حوزه فرهنگ، معنویت و تمدن اسلامی، ادامه داد: این استان با برخورداری از بقاع متبرکه، مساجد تاریخی، آیین‌های مذهبی، مناسک دینی، سنت‌های کهن و شخصیت‌های برجسته علمی و مذهبی، از ظرفیتی کم‌نظیر برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های گردشگری معنوی و مذهبی کشور برخوردار است.

او همچنین بر ضرورت مستندسازی، ثبت، معرفی و ترویج میراث ناملموس معنوی تأکید و تصریح کرد: حفاظت از این میراث تنها به معنای حفظ یک سنت یا آیین نیست، بلکه صیانت از بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی ملت ایران به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به رویکرد این اداره‌کل در حفاظت از میراث ناملموس، گفت: صیانت از میراث معنوی در کنار حفاظت از آثار تاریخی، یکی از اولویت‌های مهم این مجموعه است و برنامه‌های متعددی برای شناسایی، ثبت، مستندسازی و معرفی ظرفیت‌های معنوی استان در دستور کار قرار دارد.

امیر کرم‌زاده ادامه داد: اصفهان علاوه بر برخورداری از آثار تاریخی و معماری شاخص، در حوزه میراث ناملموس معنوی نیز گنجینه‌ای ارزشمند از آیین‌ها، مناسک، سنت‌های دینی، فرهنگ مذهبی و سبک زندگی ایرانی اسلامی را در خود جای‌داده است که معرفی صحیح این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری معنوی، افزایش ماندگاری گردشگران و تنوع‌بخشی به سبد گردشگری استان ایفا کند.

او با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی، نهادهای دینی، مراکز علمی و دانشگاهی تصریح کرد: توسعه گردشگری معنوی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، تولید محتوای فاخر، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده و تقویت همکاری میان نهادهای متولی است تا بتوان از این ظرفیت ارزشمند به‌منظور توسعه فرهنگی و اقتصادی استان بهره‌برداری کرد.

در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار تعامل و همکاری‌های مشترک برای حفاظت از میراث ناملموس معنوی، ترویج فرهنگ دینی، معرفی ظرفیت‌های مذهبی استان اصفهان و تدوین برنامه‌های مؤثر برای توسعه گردشگری معنوی و مذهبی تأکید کردند.

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