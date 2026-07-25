بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روحالله سید العسگری امروز ۳ مردادماه و در حاشیه نشست شورای فنی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: امروز و در نشست شورای فنی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، طرحهای مرمتی عملیاتهای مرمتی استان مورد بررسی قرار گرفت.
معاون میراثفرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در این نشست ضمن بررسی مرمت گنبد امامزاده اسماعیل و امامزاده جعفر اصفهان در خصوص طرح مرمت بنای تاریخی تالار اشرف بهعنوان یکی از شاخصترین بناهای دولتخانه صفوی که در جنگ رمضان بیشترین آسیب را دیده بود بحث و تبادلنظر شد.
سید العسگری افزود: مقرر شد تمامی طرحهای مرمتی بناهای تاریخی استان که در جنگ رمضان دچار آسیب شده بودند، با نظارت عالی اساتید برجسته حوزه مرمت انجام شود.
او تصریح کرد: همچنین کاروانسرای تاریخی کوهپایه نیز یکی از بناهای شهر کوهپایه است که متأسفانه در جنگ رمضان دچار آسیب شده بود و خوشبختانه طرح مرمتی این بنای تاریخی مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت و تائید شد. همچنین طرح مرمت مسجد جامع عباسی اصفهان نیز که دچار آسیب شده بود تائید و درنهایت تمامی طرحهای تائید شده بهمنظور تائید نهایی به شورای فنی معاونت میراثفرهنگی کشور ارسال خواهد شد.
معاون میراثفرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف حوزه میراثفرهنگی، تعیین عرصه و حریم آثار ثبت ملی شده است تا حفاظت از این آثار در چارچوب ضوابط قانونی و با دقت بیشتری انجام شود. بر همین اساس اقدام حفاظتی تعیین حریم آثار تاریخی در پایگاههای ملی و جهان همچون تعیین حریم روستای ابیانه، کاروانسراهای امینآباد کوهپایه، چاله سیاه نیستانک مرنجاب و گبرآباد و همچنین رقومی سازی حریم مصوب مسجد جامع اصفهان در نیمه اول سال ۱۴۰۵، در این نشست بررسی و انجام شد.
گفتنی است در سال ۱۴۰۴ نیز حریم آثاری همچون ۲ قلعه یاوری طالخونچه، انگورستان ملک، مسجد ملک، خانه سرتیپی، خانه ملاباشی و باغ محمد علیخانه در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تائید و مصوب شد.
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