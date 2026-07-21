بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان و با حضور هنرمندان و پیشکسوتان صنایعدستی و همچنین اصحاب رسانه برگزار شد، ضمن قدردانی از نقش رسانهها در حمایت از حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، گفت: این حوزه کاملاً مردممحور است و بدون همراهی و حمایت رسانهها نمیتوانیم به اهدافی که دولت و مردم از ما انتظار دارند دست پیدا کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان بابیان اینکه فعالیت مدیران باید منجر به ایجاد رضایتمندی عمومی شود، ادامه داد: اگر حضور ما در مسئولیتها نتواند برای مردم نتیجه و فایدهای داشته باشد، فاقد کارایی لازم است و رسالت ما زمانی معنا پیدا میکند که بتوانیم در شرایط دشوار کشور و باوجود محدودیتها، خدمت مؤثر و بیمنت به مردم ارائه دهیم.
کرمزاده با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی اصفهان در حوزه هنر و صنایعدستی افزود: هنرمندان پیشکسوت و افرادی که سالیان سال پرچم اصفهان را در عرصه فرهنگ و هنر برافراشته نگه داشتهاند، شناسنامه این شهر هستند و اصفهان در بسیاری از حوزههای هنری، فرهنگی و تمدنی، چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام، جایگاهی بیبدیل دارد.
او تصریح کرد: بسیاری از بزرگان هنر که امروز در میان ما نیستند یا همچنان فعالیت دارند، هرکدام بخشی از هویت و شناسنامه فرهنگی اصفهان را تشکیل دادهاند و باید برای حفظ و توسعه این میراث ارزشمند برنامهریزی شود. این انجمن سالها بهعنوان یک حلقه مفقوده در حوزه صنایعدستی مطرح بود و تصویب آییننامه آن حدود ۱۰ سال زمان برد، زیرا تدوین چنین آییننامههایی تنها در اختیار وزارت میراثفرهنگی نیست و دستگاههای مختلف، کمیسیونهای دولت و نهادهای قانونی در فرآیند تصویب آن نقش دارند. سیاست ما از ابتدای حضور در ادارهکل میراثفرهنگی استان اصفهان این بوده است که هر اقدامی که بخش خصوصی توان انجام آن را دارد، در چارچوب قانون به این بخش واگذار کنیم و دولت و ادارهکل تنها نقش حمایت، هدایت و نظارت را داشته باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان افزود: در روز جهانی صنایعدستی و پس از پیگیریهای انجامشده، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دستور داد تمامی اختیارات قابلواگذاری وزارتخانه در حوزه استان اصفهان به استاندار تفویض شود که این موضوع ظرفیت مهمی برای تصمیمگیری سریعتر و مدیریت بهتر حوزههای مختلف ایجاد خواهد کرد.
کرمزاده با اشاره به راهاندازی سامانههای مختلف در استان اصفهان گفت: بخشی از سامانههای حوزه گردشگری، سرمایهگذاری و صنایعدستی در اصفهان توسعهیافته و حتی برخی سامانههای ایجادشده در استان مورداستفاده ملی قرارگرفته است. در این سامانه تاکنون ۳۶۰ رویداد گردشگری معرفیشده است و گردشگران علاوه بر انتخاب مقصد سفر خود میتوانند برنامه حضور در رویدادهای مختلف فرهنگی، مذهبی، معماری، شهرسازی و صنایعدستی را نیز انتخاب کنند.
کرمزاده با تأکید بر ظرفیتهای گسترده صنایعدستی اصفهان در حوزه اقتصاد گردشگری اظهار کرد: رویدادهای صنایعدستی باید به فرصتی برای معرفی، عرضه و فروش محصولات هنرمندان تبدیل شود و میتوان از ظرفیت این رویدادها برای توسعه بازار داخلی و خارجی استفاده کرد.
او در ادامه سخنان خود به موضوع تالار تیموری اشاره کرد و گفت: سند ششدانگ تالار تیموری یک سال است که به نام ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ثبتشده و انتظار داریم شهرداری اصفهان این بنا را در اختیار مجموعه میراث قرار دهد. نخستین امتیازی که برای انجمن حرفهای صنایعدستی در نظر دارم، واگذاری مدیریت و گردانندگی تالار تیموری به این انجمن بهصورت رایگان است تا این مجموعه بتواند به یک مرکز عرضه آثار فاخر هنرمندان معاصر اصفهان تبدیل شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان بابیان اینکه تالار تیموری ظرفیت تبدیلشدن به یکی از مهمترین گالریهای صنایعدستی کشور را دارد، تصریح کرد: این مجموعه میتواند محلی برای نمایش آثار ارزشمند هنرمندان، خریدوفروش آثار فاخر و حضور تاجران داخلی و بینالمللی باشد و درآمد حاصل از فعالیتهای آن نیز برای توسعه فعالیتهای انجمن، حضور در نمایشگاههای خارجی، معرفی هنر اصفهان و حمایت از هنرمندان هزینه شود.
کرمزاده ادامه داد: باید سازوکاری ایجاد شود که آثار فاخر صنایعدستی اصفهان بتوانند در بازارهای جهانی عرضه شوند و فروش ارزی صنایعدستی نیازمند برنامهریزی، مدیریت حرفهای و ایجاد زیرساختهای مناسب است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت فعال شدن انجمن حرفهای صنایعدستی گفت: امروز برای انجام بسیاری از مأموریتها، حضور و نقشآفرینی بخش خصوصی توانمند ضروری است و ادارهکل میراثفرهنگی آماده است در کنار این انجمن قرار گیرد و حمایتهای لازم را انجام دهد.
او با انتقاد از وضعیت صدور مجوز فروشگاههای صنایعدستی در استان اصفهان، افزود: شایسته نیست اصفهان بهعنوان شهر جهانی صنایعدستی، تعداد محدودی فروشگاه دارای مجوز داشته باشد، درحالیکه در برخی استانها مانند سمنان تعداد فروشگاههای صنایعدستی دارای مجوز بسیار بیشتر است. با شکلگیری انجمن حرفهای صنایعدستی، بخشی از فرآیندهای مرتبط با مجوزها و ساماندهی فعالان این حوزه میتواند با مدیریت انجمن انجام شود و این انجمن باید عملکرد مالی و فعالیتهای خود را به هنرمندان و ادارهکل میراثفرهنگی گزارش دهد.
کرمزاده با اشاره بهضرورت توسعه بازارهای فروش داخلی و خارجی صنایعدستی گفت: باید شعب فروش صنایعدستی اصفهان در کشورهای مختلف ایجاد شود تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را از طریق یک مجموعه معتبر و حرفهای به بازارهای جهانی عرضه کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان همچنین بر استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در بازاریابی، معرفی و فروش صنایعدستی تأکید و تصریح کرد: برنامهریزی برای بازاریابی داخلی و خارجی، بستهبندی مناسب، توسعه فروش آنلاین و تکمیل زنجیره ارزش صنایعدستی از اولویتهای مهم این حوزه است.
او از پیشنهاد ایجاد پایانه صادرات صنایعدستی در اصفهان خبر داد و افزود: یکی از ظرفیتهای موجود، مجموعهای در محدوده گذر آقا نجفی با تعداد زیادی واحد تجاری خالی است که میتواند به پایانه صادرات صنایعدستی تبدیل شود. این مجموعه میتواند به مرکز عمدهفروشی صنایعدستی، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با تجار داخلی و خارجی، استقرار نمایندگان گمرک و کارشناسان میراثفرهنگی برای بررسی و تسهیل صادرات تبدیل شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: اصفهان باید از مرحله فروش تکمحصولی عبور کند و با ایجاد یک زنجیره کامل در تولید، عرضه، بازاریابی، بستهبندی و صادرات، جایگاه واقعی خود را در بازار جهانی صنایعدستی به دست آورد.
کرمزاده تأکید کرد: ادارهکل میراثفرهنگی در کنار انجمن حرفهای صنایعدستی خواهد بود و آمادگی دارد تمامی حمایتهای لازم برای تقویت این مجموعه و توسعه اقتصاد هنر در اصفهان را انجام دهد.
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