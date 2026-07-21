به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کوروش خسروی امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه و در یازدهمین نشست میز گردشگری استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه مدیریت مقصد گردشگری، گفت: روند ایجاد نخستین انجمن رسمی فعالان گردشگری در فضای مجازی کشور با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حال نهایی شدن است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: طی چندین نشست تخصصی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی، دفاتر خدمات مسافرتی و پیشکسوتان صنعت گردشگری، چارچوب تشکیل سازمان مدیریت مقصد گردشگری تدوین و نقش بخش دولتی، بخش خصوصی و نحوه تعامل میان این دو بخش به‌صورت دقیق مشخص‌شده است.

خسروی افزود: متن فراخوان انتخاب مدیریت مقصد گردشگری نیز با بهره‌گیری از دیدگاه‌های متخصصان و فعالان این حوزه نهایی شده و پس از تأیید میز گردشگری استان، منتشر خواهد شد تا شرکت‌های توانمند بخش خصوصی برای پذیرش این مسئولیت شناسایی و ارزیابی شوند.

او با تأکید بر اینکه شکل‌گیری مدیریت مقصد فرآیندی زمان‌بر است، تصریح کرد: انتظار می‌رود در نخستین مرحله تعدادی از شرکت‌های توانمند وارد این عرصه شوند و در ادامه با ارزیابی عملکرد، مجموعه‌های توانمندتر تثبیت‌شده و ساختار حرفه‌ای مدیریت مقصد گردشگری در استان شکل بگیرد.

خسروی یکی دیگر از برنامه‌های مهم استان را ساماندهی فعالان گردشگری در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: با توجه به نقش پررنگ تولیدکنندگان محتوای دیجیتال در معرفی جاذبه‌های گردشگری و جذب گردشگران، جلسات متعددی برای ایجاد تشکل تخصصی این حوزه برگزارشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: هیئت‌مدیره و مدیرعامل این مجموعه انتخاب‌شده‌اند و با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روند دریافت مجوزهای قانونی آن در حال پیگیری است تا این تشکل به‌عنوان نخستین انجمن فعالان گردشگری در فضای مجازی در کشور فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

او افزود: این انجمن علاوه بر ساماندهی فعالان این حوزه، زمینه جذب اعضای جدید، ارتقای سطح حرفه‌ای بلاگرهای گردشگری و معرفی ظرفیت‌های استان و کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی را فراهم خواهد کرد.

خسروی همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش روی استان در حوزه رویدادهای گردشگری گفت: برگزاری رویداد بیزینس گردشگری در مهرماه، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های گردشگری استان خواهد بود و همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند برنامه‌ها و اقدامات خود را برای حضور مؤثر در این رویداد ارائه کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از برنامه‌ریزی برای برگزاری یکی از نمایشگاه‌های شاخص گردشگری استان در آذرماه نیز خبر داد و افزود: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی، وزارت امور خارجه، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط در حال انجام است تا این رویداد با مشارکت گسترده دستگاه‌ها و بخش خصوصی برگزار شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی رویدادهای گردشگری شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: با همکاری فرمانداری‌ها، فهرست رویدادهای گردشگری شهرستان‌ها در حال تکمیل است و تلاش می‌شود با تجمیع و هم‌افزایی این برنامه‌ها، به‌جای برگزاری رویدادهای پراکنده، رویدادهای بزرگ‌تر، اثرگذارتر و دارای هویت مشترک طراحی و اجرا شود.

خسروی تأکید کرد: انسجام‌بخشی به رویدادهای گردشگری، تقویت مدیریت مقصد، استفاده از ظرفیت فعالان فضای مجازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی، از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی استان برای افزایش رقابت‌پذیری گردشگری اصفهان و ارتقای جایگاه این استان در عرصه ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/