به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی جمالی‌نژاد امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ و در یازدهمین جلسه میز گردشگری استان که در هتل آسمان اصفهان برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه گردشگری استان در سال جاری گفت: امسال در خصوص حضور گردشگران و فراهم بودن فرصت سفر، سالی متفاوت و استثنایی برای اصفهان به شمار می‌رود و باید از این فرصت برای معرفی گسترده ظرفیت‌های استان بهره گرفت.

استاندار اصفهان بابیان اینکه طی سال‌های مسئولیت خود بارها به شهرهای مختلف کشور سفرکرده است، ادامه داد: اصفهان از معدود استان‌هایی است که مجموعه‌ای کم‌نظیر از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری را به‌صورت هم‌زمان در اختیار دارد، اما بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت‌ها هنوز آن‌گونه که شایسته است به گردشگران داخلی و خارجی معرفی نشده‌اند.

جمالی نژاد با تأکید بر ضرورت تمرکز بر مقاصد کمتر شناخته‌شده گردشگری افزود: شهرستان‌ها و روستاهای استان هر یک دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که می‌توانند به برندهای گردشگری تبدیل شوند. ظرفیت‌هایی مانند انارک، قورتان و بسیاری از نقاط تاریخی و طبیعی استان باید با برنامه‌ریزی دقیق، روایت‌پردازی مناسب و معرفی حرفه‌ای در کانون توجه صنعت گردشگری قرار گیرند.

او با اشاره به اهمیت میراث ناملموس در توسعه گردشگری تصریح کرد: فرهنگ میزبانی، آداب‌ورسوم، گویش‌های محلی، سبک زندگی مردم و روایت‌های بومی از مهم‌ترین سرمایه‌های گردشگری اصفهان هستند و نباید اجازه داد این ظرفیت‌های ارزشمند به فراموشی سپرده شوند.

جمالی نژاد ادامه داد: معرفی شخصیت‌های محلی، روایت‌های تاریخی، سنت‌های اصیل و جلوه‌های فرهنگی هر منطقه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ماندگاری گردشگران و تنوع‌بخشی به سبد گردشگری استان داشته باشد.

استاندار اصفهان همچنین بر شناسایی و احیای ظرفیت‌های تاریخی کمتر شناخته‌شده تأکید کرد و گفت: لازم است با برگزاری نشست‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان، آثار تاریخی، فرهنگی و میراث ارزشمند استان بیش از گذشته معرفی و برای حضور در مسیر گردشگری آماده شوند.

او با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعت استان اظهار کرد: وجود مناطق حفاظت‌شده، پارک‌های طبیعی، رودخانه‌های تاریخی، بندهای قدیمی و مناظر طبیعی متنوع، فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری طبیعت و گردشگری پایدار در استان فراهم کرده است که باید با تولید محتوای مناسب و روایت‌های جذاب به گردشگران معرفی شوند.

جمالی نژاد روایت‌پردازی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه گردشگری دانست و افزود: صرف برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کافی نیست، بلکه باید برای هر ظرفیت، روایت جذاب، هویت مشخص و برنامه معرفی مؤثر طراحی شود تا بتواند در ذهن گردشگران ماندگار شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: شهرداران، دهیاران، فرمانداران و دستگاه‌های متولی باید با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مسئولیت معرفی ظرفیت‌های مناطق خود را بر عهده بگیرند و از همه امکانات موجود برای توسعه گردشگری استفاده کنند.

او تصریح کرد: استانداری اصفهان هیچ محدودیتی برای حمایت از برنامه‌های توسعه گردشگری استان ندارد و هرگونه همکاری و پشتیبانی لازم برای اجرای طرح‌های معرفی، برندینگ و رونق مقاصد جدید گردشگری انجام خواهد شد.

استاندار اصفهان همچنین بر نقش رسانه‌ها و صداوسیما در معرفی ظرفیت‌های استان تأکید کرد و گفت: معرفی حرفه‌ای جاذبه‌های گردشگری، تولید محتوای رسانه‌ای، برگزاری رویدادهای هدفمند و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری استان است.

جمالی نژاد تأکید کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری در نقاط مختلف استان و معرفی مستمر ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی می‌تواند زمینه تبدیل مقاصد کمتر شناخته‌شده به برندهای جدید گردشگری اصفهان را فراهم کرده و جایگاه استان را در صنعت گردشگری کشور بیش‌ازپیش ارتقا دهد.

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