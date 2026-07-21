۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶

استاندار اصفهان:

ظرفیت‌های ناشناخته گردشگری استان به برندهای ملی تبدیل شوند

ظرفیت‌های ناشناخته گردشگری استان به برندهای ملی تبدیل شوند

استاندار اصفهان با تأکید بر وجود ظرفیت‌های مغفول گردشگری استان، خواستار معرفی حرفه‌ای، روایت‌پردازی، برندینگ و مشارکت همه دستگاه‌ها برای رونق مقاصد کمتر شناخته‌شده شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی جمالی‌نژاد امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ و در یازدهمین جلسه میز گردشگری استان که در هتل آسمان اصفهان برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه گردشگری استان در سال جاری گفت: امسال در خصوص حضور گردشگران و فراهم بودن فرصت سفر، سالی متفاوت و استثنایی برای اصفهان به شمار می‌رود و باید از این فرصت برای معرفی گسترده ظرفیت‌های استان بهره گرفت.

استاندار اصفهان بابیان اینکه طی سال‌های مسئولیت خود بارها به شهرهای مختلف کشور سفرکرده است، ادامه داد: اصفهان از معدود استان‌هایی است که مجموعه‌ای کم‌نظیر از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری را به‌صورت هم‌زمان در اختیار دارد، اما بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت‌ها هنوز آن‌گونه که شایسته است به گردشگران داخلی و خارجی معرفی نشده‌اند.

جمالی نژاد با تأکید بر ضرورت تمرکز بر مقاصد کمتر شناخته‌شده گردشگری افزود: شهرستان‌ها و روستاهای استان هر یک دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که می‌توانند به برندهای گردشگری تبدیل شوند. ظرفیت‌هایی مانند انارک، قورتان و بسیاری از نقاط تاریخی و طبیعی استان باید با برنامه‌ریزی دقیق، روایت‌پردازی مناسب و معرفی حرفه‌ای در کانون توجه صنعت گردشگری قرار گیرند.

او با اشاره به اهمیت میراث ناملموس در توسعه گردشگری تصریح کرد: فرهنگ میزبانی، آداب‌ورسوم، گویش‌های محلی، سبک زندگی مردم و روایت‌های بومی از مهم‌ترین سرمایه‌های گردشگری اصفهان هستند و نباید اجازه داد این ظرفیت‌های ارزشمند به فراموشی سپرده شوند.

جمالی نژاد ادامه داد: معرفی شخصیت‌های محلی، روایت‌های تاریخی، سنت‌های اصیل و جلوه‌های فرهنگی هر منطقه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ماندگاری گردشگران و تنوع‌بخشی به سبد گردشگری استان داشته باشد.

استاندار اصفهان همچنین بر شناسایی و احیای ظرفیت‌های تاریخی کمتر شناخته‌شده تأکید کرد و گفت: لازم است با برگزاری نشست‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان، آثار تاریخی، فرهنگی و میراث ارزشمند استان بیش از گذشته معرفی و برای حضور در مسیر گردشگری آماده شوند.

او با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعت استان اظهار کرد: وجود مناطق حفاظت‌شده، پارک‌های طبیعی، رودخانه‌های تاریخی، بندهای قدیمی و مناظر طبیعی متنوع، فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری طبیعت و گردشگری پایدار در استان فراهم کرده است که باید با تولید محتوای مناسب و روایت‌های جذاب به گردشگران معرفی شوند.

جمالی نژاد روایت‌پردازی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه گردشگری دانست و افزود: صرف برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کافی نیست، بلکه باید برای هر ظرفیت، روایت جذاب، هویت مشخص و برنامه معرفی مؤثر طراحی شود تا بتواند در ذهن گردشگران ماندگار شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: شهرداران، دهیاران، فرمانداران و دستگاه‌های متولی باید با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مسئولیت معرفی ظرفیت‌های مناطق خود را بر عهده بگیرند و از همه امکانات موجود برای توسعه گردشگری استفاده کنند.

او تصریح کرد: استانداری اصفهان هیچ محدودیتی برای حمایت از برنامه‌های توسعه گردشگری استان ندارد و هرگونه همکاری و پشتیبانی لازم برای اجرای طرح‌های معرفی، برندینگ و رونق مقاصد جدید گردشگری انجام خواهد شد.

استاندار اصفهان همچنین بر نقش رسانه‌ها و صداوسیما در معرفی ظرفیت‌های استان تأکید کرد و گفت: معرفی حرفه‌ای جاذبه‌های گردشگری، تولید محتوای رسانه‌ای، برگزاری رویدادهای هدفمند و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری استان است.

جمالی نژاد تأکید کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری در نقاط مختلف استان و معرفی مستمر ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی می‌تواند زمینه تبدیل مقاصد کمتر شناخته‌شده به برندهای جدید گردشگری اصفهان را فراهم کرده و جایگاه استان را در صنعت گردشگری کشور بیش‌ازپیش ارتقا دهد.

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کد خبر 1405043002194
سعید احمدی
دبیر مهدی ارجمند

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