بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نورالله عبدالهی امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ و در نشست خبری با موضوع تشکیل تشکل حرفهای صنایعدستی استان اصفهان که با حضور امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، هنرمندان و پیشکسوتان صنایعدستی و اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: تشکیل انجمن حرفهای صنایعدستی در چارچوب آییننامه اجرایی جزء یک بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است و نخستین جلسه کارگروه استانی این انجمن در بهمنماه سال گذشته برگزار شد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان اصفهان ادامه داد: در فرآیند تشکیل این انجمن، شورای تشکلهای صنایعدستی استان اصفهان با حضور ۴۵ تشکل تشکیل شد و از میان اعضای این شورا، ۱۵ نفر بهعنوان هیئت مؤسس انتخاب شدند که اکنون فرآیند قانونی تشکیل انجمن را دنبال میکنند.
عبدالهی بابیان اینکه موافقت اولیه تشکیل انجمن صادرشده است، افزود: در حال حاضر مرحله عضوگیری آغازشده و اطلاعرسانی عمومی برای حضور فعالان صنایعدستی در این انجمن یکی از اهداف اصلی برگزاری این نشست خبری است. تمامی فعالانی که دارای مجوز از معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان شامل مجوز انفرادی، مجوز کارگاهی، کارت شناسایی، مجوز خانه صنایعدستی و سایر مجوزهای معتبر هستند، میتوانند عضو این انجمن شوند. همچنین دارندگان پروانه فعالیت از اتحادیههای صنایعدستی شهرستان اصفهان و خمینیشهر، دارندگان مجوز صنایعدستی از سازمان فنی و حرفهای و دانشآموختگان رشته صنایعدستی دانشگاهها که ساکن استان اصفهان هستند نیز امکان عضویت در این تشکل را دارند.
او تصریح کرد: شرط اصلی عضویت این است که فعالیت افراد دریکی از رشتههای ۱۸ گانه صنایعدستی تعریفشده باشد و فعالیتهایی که خارج از این رشتهها قرار دارند، امکان عضویت در انجمن حرفهای صنایعدستی را نخواهند داشت. عضوگیری تا یک روز پیش از برگزاری انتخابات ادامه دارد و افرادی که شرایط لازم برای حضور در هیئتمدیره را داشته باشند، میتوانند برای کاندیداتوری ثبتنام کنند.
عبدالهی افزود: ثبتنام متقاضیان عضویت در هیئتمدیره از یکم تا دهم مردادماه سال جاری در محل تعیینشده در مجاورت کاخ عالیقاپو در میدان امام(ره) (نقشجهان) انجام میشود و انتخابات انجمن حرفهای صنایعدستی استان اصفهان ۲۶ مردادماه بهصورت همزمان در مرکز استان و شهرستانهای استان برگزار خواهد شد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان اصفهان بابیان اینکه ثبتنام اعضا هم بهصورت حضوری و هم از طریق لینک اعلامشده انجام میشود، گفت: پس از تکمیل فرآیند عضوگیری و برگزاری انتخابات، هیئتمدیره انجمن حرفهای صنایعدستی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد. این کارگروه به ریاست مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان تشکیلشده و نمایندگان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکلهای مردمنهاد، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون استان در آن حضور دارند.
او با اشاره به نقش آینده این انجمن در مدیریت حوزه صنایعدستی استان، ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و حقوقی، بخشی از امور غیر حاکمیتی حوزه صنایعدستی که تاکنون توسط ادارهکل میراثفرهنگی انجام میشد، در چارچوب قانون و متناسب با توانمندی انجمن به این تشکل واگذار خواهد شد. ایجاد گروههای تخصصی زیرمجموعه انجمن حرفهای صنایعدستی، انجام فعالیتهای تخصصی، پیگیری امور صنفی و فراهم کردن زمینههای درآمدزایی ازجمله ظرفیتهایی است که برای این تشکل پیشبینیشده است.
عبدالهی بابیان اینکه انجمن حرفهای صنایعدستی یک مجموعه غیرانتفاعی است، افزود: طبق آییننامه اجرایی، امکان تشکیل شرکت تعاونی در کنار این انجمن وجود دارد تا فعالیتهای اقتصادی مرتبط با صنایعدستی انجام شود و درآمدهای حاصل در مسیر توسعه صنایعدستی استان اصفهان هزینه شود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان اصفهان تأکید کرد: هدف از تشکیل انجمن حرفهای صنایعدستی، تقویت مشارکت هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه در تصمیمسازیها، افزایش نقش تشکلهای تخصصی و ایجاد ساختاری توانمند برای پیگیری مسائل جامعه بزرگ صنایعدستی استان است
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