مروری بر آسیب های جنگ رمضان بر پیکر بناهای تاریخی به روایت استاندار اصفهان

https://www.chtn.ir/x4sxx۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶ کد خبر 1405042701908 فیلم خبری مروری بر آسیب های جنگ رمضان بر پیکر بناهای تاریخی به روایت استاندار اصفهانابراهیم محمدزاده مروری بر آسیب های جنگ رمضان بر پیکر بناهای تاریخی به روایت مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان دریافت 37 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405042701908 سعید احمدی دبیر محمد آوخ برچسبها استان اصفهان جنگ رمضان استاندار پربینندهترینها همراه با استاد چیره دست قلمزنی سبک شیراز تنگ بهرام چوبین؛ جایی که تاریخ و طبیعت به هم میرسند «کُلم» قصهای میان آب، سنگ و طبیعت قرهکلیسا چالدران میزبان هفتاد و دومین مراسم مذهبی باداراک
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