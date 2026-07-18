۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶

مروری بر آسیب های جنگ رمضان بر پیکر بناهای تاریخی به روایت استاندار اصفهان

ابراهیم محمدزاده
مروری بر آسیب های جنگ رمضان بر پیکر بناهای تاریخی به روایت استاندار اصفهان

مروری بر آسیب های جنگ رمضان بر پیکر بناهای تاریخی به روایت مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان

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کد خبر 1405042701908
سعید احمدی
دبیر محمد آوخ

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