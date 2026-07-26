به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۴ مردادماه جاری گفت: چهارتاقی نیاسر به‌عنوان یکی از ارزشمندترین بناهای تاریخی و از شاخص‌ترین یادگارهای معماری ایران باستان، جایگاه ویژه‌ای در میراث‌فرهنگی کشور دارد، اما در سال‌های اخیر به دلیل بی‌توجهی برخی بازدیدکنندگان و پدیده ناپسند یادگار نویسی، بخش‌هایی از بدنه و منظر این اثر تاریخی دچار آسیب‌های بصری شده بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: با برنامه‌ریزی و پیگیری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان، عملیات پاک‌سازی، حذف آثار یادگار نویسی و ساماندهی محیط پیرامونی این بنای ارزشمند انجام شد تا اصالت بصری و شأن تاریخی این اثر تا حد امکان احیا شود.

کرم‌زاده با اشاره به اینکه حفاظت از آثار تاریخی تنها بر عهده دستگاه‌های متولی نیست، افزود: میراث‌فرهنگی سرمایه مشترک همه ایرانیان است و صیانت از آن نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری شهروندان و گردشگران است. انتظار می‌رود بازدیدکنندگان با پرهیز از هرگونه آسیب‌رسانی به بناهای تاریخی، نقش مؤثری در حفظ این سرمایه‌های هویتی برای نسل‌های آینده ایفا کنند.

او یادگار نویسی بر روی آثار تاریخی را رفتاری ناپسند و آسیب‌زا دانست و تصریح کرد: هرگونه دخل و تصرف در بدنه بناهای تاریخی، علاوه بر خدشه‌دار کردن اصالت و زیبایی آثار، روند حفاظت و مرمت آن‌ها را نیز با دشواری و هزینه‌های مضاعف مواجه می‌کند.

کرم‌زاده همچنین به برنامه‌های حفاظت بلندمدت از چهارتاقی نیاسر اشاره کرد و گفت: طرح ساماندهی عرصه پیرامونی این بنای تاریخی سال گذشته از سوی اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان به شهرداری نیاسر ارائه‌شده است و امید می‌رود با همکاری شهرداری، اداره اوقاف و امور خیریه و سایر دستگاه‌های مرتبط، زمینه اجرای هرچه سریع‌تر این طرح فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند ضمن ارتقای شرایط حفاظت فیزیکی و بصری چهارتاقی نیاسر، زمینه مناسبی برای مدیریت بازدید گردشگران، افزایش کیفیت خدمات گردشگری و حفاظت پایدار از این اثر ارزشمند تاریخی فراهم کند.

او در پایان‌بر ضرورت ترویج فرهنگ حفاظت از میراث‌فرهنگی تأکید کرد و گفت: آینده آثار تاریخی کشور در گرو ارتقای فرهنگ عمومی و احساس مسئولیت اجتماعی نسبت به میراث مشترک ملی است و هر شهروند می‌تواند در پاسداری از این گنجینه‌های ارزشمند نقش‌آفرین باشد.

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