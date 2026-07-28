برگزاری دومین رویداد میراث زرین اصفهان با محوریت طراحی طلا از تزئینات تالار اشرف

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز 6 مردادماه، با اشاره به برگزاری دومین رویداد میراث زرین اصفهان که باهدف پیوند ظرفیتهای میراثفرهنگی، هنرهای سنتی و طراحی معاصر زیورآلات در محل تالار تاریخی اشرف برگزار میشود، گفت1: این رویداد آموزشی و خلاقانه با محوریت طراحی طلا و زیورآلات با الهام از تزئینات، نقاشیهای طلاکوب و عناصر هنری عمارت تالار تاریخی اشرف اصفهان برگزار میشود تا زمینهای برای بازخوانی ظرفیتهای هنری بناهای تاریخی و بهرهگیری از این گنجینههای فرهنگی در صنایع خلاق فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: عمارت تالار تاریخی اشرف بهعنوان یکی از بناهای ارزشمند دوره صفوی، دارای مجموعهای از تزئینات فاخر، نقاشیهای دیواری و جلوههای هنری است که میتواند منبع الهام مناسبی برای هنرمندان، طراحان و فعالان حوزه طلا و جواهر باشد.
کرمزاده افزود: دومین رویداد میراث زرین اصفهان در سه مرحله شامل بازدید تخصصی از عمارت تالار تاریخی اشرف و بررسی آسیبهای واردشده به این بنای تاریخی در جریان تهاجم اخیر، برگزاری کارگاه طراحی تخصصی زیورآلات طلا و فلزات گرانبها در محل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی اصفهان و درنهایت برگزاری نمایشگاه آثار طراحیشده برگزار خواهد شد.
او تصریح کرد: این رویداد با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان و مجموعهای از نهادهای فرهنگی و اقتصادی استان برگزار میشود و تلاش دارد ارتباط میان میراثفرهنگی و صنایع خلاق را تقویت کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بازدید از عمارت تاریخی تالار اشرف با اخذ مجوز از استانداری اصفهان و با توجه به ظرفیت محدود، بهصورت رایگان برای شرکتکنندگان این رویداد انجام خواهد شد و حضور نهایی علاقهمندان پس از احراز شرایط لازم و تکمیل فرم ثبتنام قطعی میشود.
کرمزاده با اشاره به بخش رقابتی این رویداد، گفت: سه طرح برتر این رویداد معرفی خواهند شد و بهتمامی شرکتکنندگان گواهینامه حضور اعطا میشود. همچنین آثار منتخب برای بازدید مسئولان در رویداد چهلستون به نمایش گذاشته خواهد شد.
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