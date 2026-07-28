۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۷

برگزاری دومین رویداد میراث زرین اصفهان با محوریت طراحی طلا از تزئینات تالار اشرف

برگزاری دومین رویداد میراث زرین اصفهان با محوریت طراحی طلا از تزئینات تالار اشرف

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از برگزاری دومین رویداد میراث زرین باهدف الهام طراحان طلا و جواهر از نقوش و تزئینات تاریخی عمارت تاریخی تالار اشرف خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز 6 مردادماه، با اشاره به برگزاری دومین رویداد میراث زرین اصفهان که باهدف پیوند ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، هنرهای سنتی و طراحی معاصر زیورآلات در محل تالار تاریخی اشرف برگزار می‌شود، گفت1: این رویداد آموزشی و خلاقانه با محوریت طراحی طلا و زیورآلات با الهام از تزئینات، نقاشی‌های طلاکوب و عناصر هنری عمارت تالار تاریخی اشرف اصفهان برگزار می‌شود تا زمینه‌ای برای بازخوانی ظرفیت‌های هنری بناهای تاریخی و بهره‌گیری از این گنجینه‌های فرهنگی در صنایع خلاق فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: عمارت تالار تاریخی اشرف به‌عنوان یکی از بناهای ارزشمند دوره صفوی، دارای مجموعه‌ای از تزئینات فاخر، نقاشی‌های دیواری و جلوه‌های هنری است که می‌تواند منبع الهام مناسبی برای هنرمندان، طراحان و فعالان حوزه طلا و جواهر باشد.

کرم‌زاده افزود: دومین رویداد میراث زرین اصفهان در سه مرحله شامل بازدید تخصصی از عمارت تالار تاریخی اشرف و بررسی آسیب‌های واردشده به این بنای تاریخی در جریان تهاجم اخیر، برگزاری کارگاه طراحی تخصصی زیورآلات طلا و فلزات گران‌بها در محل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی اصفهان و درنهایت برگزاری نمایشگاه آثار طراحی‌شده برگزار خواهد شد.

او تصریح کرد: این رویداد با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان و مجموعه‌ای از نهادهای فرهنگی و اقتصادی استان برگزار می‌شود و تلاش دارد ارتباط میان میراث‌فرهنگی و صنایع خلاق را تقویت کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بازدید از عمارت تاریخی تالار اشرف با اخذ مجوز از استانداری اصفهان و با توجه به ظرفیت محدود، به‌صورت رایگان برای شرکت‌کنندگان این رویداد انجام خواهد شد و حضور نهایی علاقه‌مندان پس از احراز شرایط لازم و تکمیل فرم ثبت‌نام قطعی می‌شود.

کرم‌زاده با اشاره به بخش رقابتی این رویداد، گفت: سه طرح برتر این رویداد معرفی خواهند شد و به‌تمامی شرکت‌کنندگان گواهینامه حضور اعطا می‌شود. همچنین آثار منتخب برای بازدید مسئولان در رویداد چهلستون به نمایش گذاشته خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050600489
سعید احمدی
دبیر محمد آوخ

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