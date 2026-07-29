به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۷ مردادماه، با اشاره به نقش اثرگذار خبرنگاران در معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان، گفت: اصحاب رسانه همواره یکی از مهم‌ترین همراهان حوزه میراث‌فرهنگی بوده‌اند و بخش قابل‌توجهی از شناخت جامعه نسبت به داشته‌های تاریخی و گردشگری اصفهان، مرهون تلاش‌های حرفه‌ای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: در روز خبرنگار، برنامه‌ای متفاوت با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برای اصحاب رسانه استان تدارک دیده‌شده است تا خبرنگاران ضمن حضور در یک مسیر گردشگری پیاده، با بخشی از ظرفیت‌های میراثی و گردشگری اصفهان در فضایی متفاوت آشنا شوند.

کرم‌زاده افزود: پیوند میان گردشگری، ورزش همگانی و میراث‌فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تجربه‌های جدید گردشگری شهری باشد، چراکه حرکت در مسیرهای تاریخی و فرهنگی شهر، علاوه بر معرفی هویت اصفهان، با ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه فرهنگ پیاده‌روی نیز همراه است.

او تصریح کرد: این تور گردشگری پیاده به‌صورت رایگان برای خبرنگاران و اصحاب رسانه استان اصفهان برگزار خواهد شد و تلاش شده است برنامه‌ای متناسب با شأن و جایگاه حرفه‌ای فعالان رسانه‌ای طراحی شود تا فرصتی برای گفت‌وگو، تعامل و تجربه مشترک در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان بابیان اینکه خبرنگاران نقش مهمی در صیانت از میراث‌فرهنگی و معرفی جاذبه‌های گردشگری دارند، گفت: حمایت از ارتباط مستمر میان مجموعه میراث‌فرهنگی و رسانه‌ها، یکی از رویکردهای مهم اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان است و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند به تقویت این تعامل و افزایش شناخت عمومی از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان کمک کند.

کرم‌زاده تأکید کرد: اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری ایران، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری پیاده دارد و بهره‌گیری از این ظرفیت در کنار ورزش همگانی، می‌تواند الگویی برای معرفی بهتر فضاهای تاریخی، محلات فرهنگی و مسیرهای گردشگری شهری باشد.

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