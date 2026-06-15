به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین رونمایی از اثر سنگتراشی نبرد شاه و اهریمن اثر استاد کوروش حیدری، هنرمند و پیشکسوت هنر سنگتراشی روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ که با حضور سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مرودشت، کارشناسان این اداره و جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه صنایعدستی برگزار شد، اثر هنری نبرد شاه و اهریمن که با الهام از مفاهیم اساطیری و با بهرهگیری از هنر اصیل سنگتراشی خلق شده است رونمایی شد.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مرودشت، بر ضرورت حفظ، معرفی و حمایت از هنرهای سنتی و صنایعدستی به عنوان بخشی ارزشمند از میراث فرهنگی کشور تأکید کرد.
نجفی افزود: برگزاری این مراسم در جوار مجموعه جهانی تخت جمشید، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای هنری و فرهنگی منطقه و تجلیل از تلاشهای هنرمندان فعال در عرصه صنایعدستی فراهم کند.
او همچنین بر نقش مؤثر هنرمندان در پاسداری از هویت فرهنگی و انتقال ارزشهای تاریخی و هنری به نسلهای آینده تأکید کرد.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مرودشت بیان کرد: این برنامه در راستای گرامی داشت هفته صنایعدستی و با هدف ارج نهادن به مقام هنرمندان و ترویج هنرهای سنتی برگزار شد.
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