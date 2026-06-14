به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا پرویزی امروز ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای گرامیداشت هفته صنایع‌دستی و با هدف ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی، نمایشگاهی با هدف عرضه مستقیم آثار هنری صنعتگران دارابی در محل خانه تاریخی سوخکیان افتتاح شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان داراب با تأکید بر اهمیت حمایت از فعالان حوزه صنایع‌دستی تصریح کرد: این رویداد فرهنگی با هدف معرفی دستاوردهای هنرمندان، رونق بخشی به کسب‌وکارهای صنایع‌دستی و ارائه ظرفیت‌های بی‌نظیر هنری شهرستان به عموم مردم برگزار شده است.

او افزود: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری این نمایشگاه در یک مکان تاریخی، انتظار می‌رود مردم شریف و هنردوست شهرستان داراب با حضور پرشور و خرید اقلام فرهنگی، گام مهمی در جهت دلگرمی و حمایت از هنرمندان بومی بردارند.

پرویزی افزود: برپایی غرفه‌های تولید زنده (ورک‌شاپ)، فرصتی مغتنم برای بازدیدکنندگان فراهم آورده تا از نزدیک با ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های هنر دست صنعتگران آشنا شوند. این تعامل مستقیم میان هنرمند و مخاطب، علاوه بر افزایش آگاهی نسبت به هنرهای سنتی، ارزش واقعی این آثار را نزد عموم بیش از پیش نمایان می‌سازد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان داراب در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه که از تاریخ بیستم لغایت بیست‌وششم خردادماه میزبان علاقه‌مندان است، در فضایی تاریخی و اصیل ایرانی دائر شده تا علاوه بر رونق صنایع‌دستی، اهمیت حفظ ابنیه تاریخی و پیوند آن با هنرهای والای سنتی نیز بیش از گذشته در سطح شهرستان و کشور مورد توجه قرار گیرد.

داراب با دارا بودن هنرمندان خوش‌ذوق در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری هنری دارد و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی جایگاه واقعی این شهرستان در نقشه صنایع‌دستی استان فارس و کشور ایفا کند. از تمامی علاقه‌مندان به هنر و فرهنگ اصیل ایرانی دعوت می‌شود تا با بازدید از این نمایشگاه، مشوق هنرمندان دارابی در ادامه مسیر اعتلای فرهنگ و هنر منطقه باشند.

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