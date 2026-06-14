به گزارش خبرنگار میراث آریا، هادی عباسی امروز ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در تشریح جزئیات این رویداد در روستای آبشور برگزار شد، گفت: این دوره آموزشی و آزمون متعاقب آن، برای نخستین‌بار در سطح شهرستان خرامه و با هدف شناسایی، آموزش و استانداردسازی مهارت‌های صنایع‌دستی بومی اجرا شده است. در این آزمون که با حضور ۳۰ نفر از هنرجویان مستعد منطقه در محل حسینیه روستا برگزار شد، شرکت‌کنندگان مهارت‌های تخصصی خود را در رشته خوس‌دوزی زیر نظر مربی برجسته، سرکار خانم فرنگیس استوی به محک گذاشتند.

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خرامه افزود: خوس‌دوزی از هنرهای ظریف و اصیلی است که پتانسیل بالایی برای جذب بازار و رونق اقتصادی در جوامع محلی دارد. هدف ما از اجرای این برنامه در مناطق روستایی، نه تنها انتقال دانش فنی به علاقه‌مندان، بلکه ایجاد زمینه برای خوداشتغالی و توانمندسازی جامعه محلی است. بهره‌گیری از هنر دست زنان هنرمند روستایی، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی منطقه، می‌تواند به رشد اقتصادی و بهبود معیشت خانواده‌های روستایی کمک شایانی نماید.

او ضمن تقدیر از تعامل سازنده برای تحقق این هدف تصریح کرد: اجرای این طرح با همکاری ارزشمند بخش خصوصی و دهیاری محترم روستای آبشور میسر شد. چنین هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، مدیریت محلی و بخش خصوصی، الگویی موفق برای توسعه پایدار صنایع‌دستی در شهرستان محسوب می‌شود.

عباسی در پایان تأکید کرد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خرامه مصمم است تا با تداوم دوره‌های آموزشی، ایجاد بازارچه‌های فروش و حمایت از هنرمندانِ دارای گواهینامه مهارت، شرایط را برای معرفی و عرضه محصولات تولیدی این هنرمندان به بازارهای استانی و ملی بیش از پیش فراهم آورد.

این رویداد نویدبخشِ دورانی جدید در رونق صنایع‌دستی شهرستان خرامه است که می‌تواند به عنوان پایلوتی موفق برای سایر روستاهای شهرستان نیز به اجرا درآید.

انتهای پیام/